Nicola Porcella fue rechazado por ganadora de reality 'Soltero cotizado' que le confesó que era casada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Nicola Porcella fue engañado en la primera temporada de su reality Soltero cotizado en México ¿Qué pasó? Resulta que el conductor peruano eligió de ganadora a una joven con el fin de iniciar una relación sentimental. Sin embargo, esta le confesó que era casada y que tenía hijos, por lo que decidió quedarse con el dinero y no aceptar “el corazón” del exparticipante de La casa de los famosos.

Fue en el programa emitido el último sábado por canal 5, en México, que Nicola Porcella tuvo que elegir entre las participantes Sophye, Majo, Jeanette y Carolina. “Creo que es momento de volver a confiar en alguien”, sostuvo Porcella.

“Me voy a dejar guiar por lo que vi en un inicio. Por lo que siento, por lo que sé que es mejor para mí, para mi hijo, para mi familia. Hace siete años dije que ya no quería saber nada de nadie hasta que las conocí a ustedes”, expresó el peruano, eligiendo a Carolina como la ganadora.

No obstante, la joven modelo dejó atónitos a todos al confesar que está casada. “Nicola, eres un hombre hecho y derecho, completo en toda la extensión de la palabra, dudas no tengo de lo que eres, me lo confirmaste, yo te lo dije en cada cortejo. Vine a confirmar lo que eres, confirmado está, pero sostenme tantito este corazón”, comenzó diciendo la ganadora del reality.

“Yo soy la casada. La verdad es que (mi esposo) es el hombre de mi vida. Con mis hijos tenemos una familia hermosa. Aquí me ofrecieron un juego, lo vine a jugar, creé un personaje basado en mi personalidad y me funcionó. No vine por el dinero porque en mi vida cumplí todas mis metas y todos mis sueños. Yo vine a impulsarme y a retomar mi carrera artística. Espero no me lo tomes a mal, te quiero mucho de verdad, pero de amistad”, añadió.

Nicola Porcella es conductor del programa matutino 'Hoy' en México. | Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

Nicola Porcella indignado con ganadora de reality: “Confié en ti”

Al escuchar estas palabras, Nicola Porcella mostró su sorpresa e indignación ya que, según dijo, creía que Carolina era la indicada para poder estar con él.

“Confié en ti. Te creí desde un comienzo. Mentiste a todo el mundo, a mi hijo, a mis amigos. Jugaste, lo ganaste. Yo no me jactaría de eso. Viniste a impulsar tu carrera artística engañándome. Vamos a ver si te funciona. Yo no te voy a juzgar, hay maneras de jugar y ganar”, exclamó el exintegrante de Esto es Guerra.

Porcella se mostró arrepentido de haber elegido a la joven que lo engañó para ganar el premio de 50 mil dólares. “Me da vergüenza y pena. Una vez más siento que se aprovecharon, no de mí, sino de la gente que amo. De la última que pensaba que me podía hacer daño eras tú, pero lo vine a jugar yo también. Hiciste jaque mate, siéntete bien”, remarcó.

Seguidamente, el conductor de televisión soltó unas lágrimas. “Me quiero reír, quiero llorar. No sé qué hacer. Nunca me ha pasado esto (...) pero te agradezco porque esto me enseña a ser más desconfiado. Me enseña que cuando tenga mi mujer jamás la dejaría entrar a un reality así. Jamás”, concluyó.

Nicola Porcella fue finalista en el reality La casa de los famosos el 2023.Fuente: Instagram (nicolaporcella12)

Nicola Porcella se convirtió en conductor del programa Hoy

Nicola Porcella se convirtió en el nuevo conductor del programa matutino Hoy en México. Fue en octubre que el presentador de televisión Arath de la Torre dio a conocer la noticia tras regresar al set del programa mexicano luego de estar en la segunda temporada de La casa de los famosos.

Porcella estuvo como conductor invitado en Hoy tras la ausencia de Arath de la Torre. "Quiero agradecer profundamente a Nicola Porcella por haberme cubierto todo este tiempo en el manicomio (risas) donde estuve encerrado. De verdad, para mí fue un honor que él se haya quedado en mi lugar”, comenzó diciendo Arath de la Torre.

Seguidamente, el actor mexicano de populares telenovelas como Alegrijes y rebujos, Amigas y rivales y Soñadoras reveló que tenía “una noticia muy especial” que darle a Nicola Porcella de parte de la producción del programa Hoy.

“Nicola Porcella llega a la familia de Hoy y formará parte oficialmente de Hoy. Nicola, te lo ganaste. Eres una persona que suma, lo haz hecho maravilloso”, expresó el también comediante generando la algarabía y felicidad en el peruano y los otros conductores.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis