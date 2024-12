Yiddá Eslava oficializa su relación con el fotógrafo Ángel Fernández: "El amor sincero no busca cambiarte"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yiddá Eslava oficializó su romance con Ángel Fernández. La actriz de No me digas solterona y Sí, mi amor publicó un carrusel de románticas fotos al lado de su nueva pareja mostrando el amor y cariño que ambos se tienen.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que la exparticipante de Combate compartió el último martes tres fotos junto al fotógrafo Ángel Fernández, con quien empezó a salir luego de su separación con el actor argentino Julián Zucchi.

En una primera foto, se ve a Fernández y Eslava con lentes de sol y sonriendo frente a la cámara. La segunda instantánea expone al fotógrafo abrazando a la actriz y dándole un beso en su cabellera. Finalmente, los dos lucen ropa deportiva, sentados y contentos, mientras que Fernández tiene un vaso de agua con hielo en la mano.

Estas fotos fueron acompañadas de un emotivo mensaje escrito por Yiddá Eslava, quien se mostró muy feliz por esta nueva etapa en su vida sentimental.

“El amor sincero no busca cambiarte, sino acompañarte. Es ese refugio donde eres aceptado tal y como eres, con tus luces y sombras, con tus virtudes y las batallas que aún libras. Es alguien que no te juzga, sino que ve en ti lo especial que a veces ni tú mismo puedes ver. Alguien que camina a tu lado, alentándote a crecer, pero siempre amándote desde el presente, en cada paso del camino”, expresó Eslava etiquetando a su pareja con un corazón.

Yiddá Eslava es una conocida actriz y productora de televisión peruana. | Fuente: Instagram (yiddaeslavap)

Yiddá Eslava contó detalles de su nueva relación en RPP

Yiddá Eslava habló de su nueva relación con Ángel Fernández. En una entrevista en Así Somos, de RPP, la actriz de teatro y televisión señaló que empezó a salir con el fotógrafo luego de su separación con Julián Zucchi en octubre de 2023.

“Ángel, yo digo que él es un sobreviviente. Nosotros empezamos a conocernos y a salir. Fue como toda una vorágine de medios que empezaron a hablar tonterías. Como él siempre dice, ‘yo amo estar detrás de la cámara’. Si Ángel me acompaña es porque me cuida muchísimo. Yo siempre hice el papel de fuerte y ahora por primera vez me protegen”, declaró la también escritora en agosto.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron su separación en octubre de 2023. | Fuente: Instagram (yiddaeslavap)

Yiddá Eslava y Julián Zucchi protagonizaron altercado público

Yiddá Eslava y Julián Zucchi protagonizaron una tensa discusión en plena vía pública. El incidente fue registrado en video y mostró a la expareja discutiendo mientras sus dos hijos se encontraban en el auto del actor argentino.

En uno de los videos, se observa a una de las dos cuidadoras de los menores intentando subir a la camioneta de Zucchi mientras se encontraba en movimiento. El pleito acabó en la comisaría y, horas después, ambas figuras de la televisión dieron su versión de los hechos al programa Amor y Fuego.

"Yo tenía que buscar a mis hijos a las nueve y media de la mañana para ir de viaje a Ica. No me querían dejar ir y (las niñeras) querían subir a mi carro, no entiendo la razón", declaró Zucchi.

Por su parte, Yiddá Eslava recalcó que había un acuerdo con Julián Zucchi para que sus hijos, especialmente el mayor que tiene autismo, estuvieran acompañados de su niñera por recomendación de la psicóloga.

"Hay cosas que uno deja para el Poder Judicial y yo tengo mis razones como madre por las cuales exijo que vayan las nanas, no es que yo lo haga porque se me ocurra. Ya lo habíamos coordinado y tengo pruebas de eso, no lo sorprendí", mencionó la actriz.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis