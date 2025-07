Ezio Oliva y Karen Schwarz evacúan Máncora tras alerta de tsunami en litoral peruano: "Estamos alistando maletas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ezio Oliva y Karen Schwarz evacuaron las playas de Máncora, en Piura, luego del mensaje de alerta de tsunami enviada a los celulares a nivel nacional en la mañana de este miércoles 30 de julio tras el terremoto ocurrido en Rusia.

Por medio de sus historias en Instagram, Karen Schwarz difundió un video donde cuenta que se levantó junto a su familia debido a la alerta emitida tras el tren de olas generadas en el océano Pacífico, según informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

“Nos hemos levantado con las dos alertas de tsunami. Ya yo lo había leído en RPP y pregunté en otro hotel. Me dijeron: 'tranquila señora'. Bueno, ahora nos hemos levantado con las dos alertas así en el oído y estamos haciendo maletas”, comenzó diciendo la modelo y actual conductora de radio Corazón.

Asimismo, Karen, quien lucía lentes de sol, mostró la playa de Máncora y mencionó que por el momento todo estaba “normalmente tranquilo” pero que, por precaución, decidió irse del lugar con Ezio Olivia y sus dos pequeñas hijas.

“Igual nos tocó, ya con este hecho, irnos a otro lugar, pero igual miren cómo está por acá: normalmente es más tranquilo aún. Se ve como un poco de olas, muy poquito pero igual atención con eso. Yo ya estoy haciendo maletas”, sostuvo.

Ezio Oliva exhorta a sus seguidores a mantener la calma tras alerta de tsunami

Por otro lado, Ezio Oliva también compartió otro video en su cuenta oficial de Instagram donde informó que, al igual que su esposa Karen Schwarz, se levantó por las alertas enviados en los celulares.

“Buenos días. Acabamos de levantarnos con la alerta del tsunami en nuestros celulares. No sé quién manda esta alerta, no sé si la Marina de Guerra, pero me parece espectacular. 'Literal' nos hemos levantado”, dijo el cantante expresando su alivio de que no haya pasado nada grave.

En ese sentido, confirmó que ya viene tomando precauciones con su familia para evacuar la playa de Máncora donde fue a disfrutar los días feriados. “Estamos justo frente a la playa en Máncora. De momento normal. Por un tema de prevención estamos haciendo maletas. Espero que no pase nada”, mencionó.

Finalmente, el compositor y exvocalista de Adammo exhortó a sus seguidores a mantener la calma ante las alertas de tsunami en varios puntos del país.

“Para toda la gente que le está llegando este video y está frente al mar, tomen sus precauciones. No nos asustemos, pero atentos, muy atentos. Cuídense que no es una broma. Tranquilidad y a pensar con responsabilidad. Qué tengan buen día. De acá les vamos a seguir informando cómo va todo”, concluyó.

¿Cuáles con las zonas con alertas de tsunami en Perú?

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) actualizó el boletín de alerta de tsunami para el litoral peruano, como medida preventiva ante el terremoto de magnitud 8.8 registrado en la península rusa de Kamchatka.

Más temprano, en La Rotativa del Aire de RPP, el contralmirante Jorge Vizcarra, director de la DHN, explicó que el primer reporte de este miércoles se había actualizado luego de que en la madrugada se precisara la real magnitud del sismo.

"El día de ayer a 18.24 horas recibimos un boletín en el cual nos indican inicialmente que teníamos un sismo de magnitud 8.0, justamente en esa zona de Kamchatka en Rusia a una profundidad de 74 kilómetros […] Sin embargo, con el transcurso de los minutos y de las horas, esta magnitud ha ido variando inicialmente a 8.7 y más o menos en horas de ya de entradas a madrugadas a 8.8. Eso hecho de que vayamos variando y evaluando constantemente los parámetros del arribo de las olas o las eventuales olas que llegarían a nuestro mar y la altura de las mismas", dijo.

A continuación, la lista de lugares, hora de arribo y altura de las olas que se estimaron más temprano fue la siguiente:

Caleta La Cruz (Tumbes) . Hora de arribo 10:09 H, con una altura proyectada de 1.00 m.



. Hora de arribo 10:09 H, con una altura proyectada de 1.00 m. Talara (Piura) . Hora de arribo 10:12 H, con una altura proyectada de 2.31 m.



. Hora de arribo 10:12 H, con una altura proyectada de 2.31 m. Paita (Piura) . Hora de arribo 10:16 H, con una altura proyectada de 1.51 m.



. Hora de arribo 10:16 H, con una altura proyectada de 1.51 m. Pimentel (Lambayeque) . Hora de arribo 10:34 H, con una altura proyectada de 1.08 m.



. Hora de arribo 10:34 H, con una altura proyectada de 1.08 m. Salaverry (La Libertad) . Hora de arribo 10:48 H, con una altura proyectada de 1.23 m.



. Hora de arribo 10:48 H, con una altura proyectada de 1.23 m. Chimbote (Áncash) . Hora de arribo 10:56 H, con una altura proyectada de 1.28 m.



. Hora de arribo 10:56 H, con una altura proyectada de 1.28 m. Huarmey (Áncash) . Hora de arribo 11:05 H, con una altura proyectada de 1.26 m.



. Hora de arribo 11:05 H, con una altura proyectada de 1.26 m. Huacho (Lima) . Hora de arribo 11:15 H, con una altura proyectada de 1.16 m.



. Hora de arribo 11:15 H, con una altura proyectada de 1.16 m. Callao . Hora de arribo 11:23 H, con una altura proyectada de 1.27 m.



. Hora de arribo 11:23 H, con una altura proyectada de 1.27 m. Cerro Azul (Lima) . Hora de arribo 11:33 H, con una altura proyectada de 1.25 m.



. Hora de arribo 11:33 H, con una altura proyectada de 1.25 m. Pisco (Ica) . Hora de arribo 11:40 H, con una altura proyectada de 1.37 m.



. Hora de arribo 11:40 H, con una altura proyectada de 1.37 m. San Juan (Ica) . Hora de arribo 11:56 H, con una altura proyectada de 1.15 m.



. Hora de arribo 11:56 H, con una altura proyectada de 1.15 m. Atico (Arequipa) . Hora de arribo 12:09 H, con una altura proyectada de 1.03 m.



. Hora de arribo 12:09 H, con una altura proyectada de 1.03 m. Matarani (Arequipa) . Hora de arribo 12:21 H, con una altura proyectada de 1.12 m.



. Hora de arribo 12:21 H, con una altura proyectada de 1.12 m. Ilo (Moquegua). Hora de arribo 12:30 H, con una altura proyectada de 1.21 m.

