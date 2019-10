Magaly Medina y Christian Domínguez | Fuente: Instagram

La historia de Christian Domínguez parece tener para rato. En las últimas semanas, el cantante de cumbia se ha visto inmerso en un escándalo, luego de que la periodista Magaly Medina revelara un video en el que se le observa besando a la bailarina Pamela Franco, en medio de su ruptura con la popular ‘Chabelita’.

Pero, antes de involucrarse con Isabel Acevedo, Christian Domínguez estuvo casado “simbólicamente” con Karla Tarazona, debido a que aun no se divorciaba de su primera esposa, Tania Ríos, con quien el programa Magaly TV La firme conversó el pasado martes 22 de octubre.

Desde Miami, Ríos aseguró que el cantante no quiere darle el divorcio y que no logra ubicarlo. “Eso si me parece súper ridículo, porque siempre ha coincido que él esta en una relación con esta y aquella. yo he tratado de localizarlo de una u otra forma, él no me da la cara”, reveló.

Y, cuando pensábamos que Domínguez solo se encontraba casado una vez, Medina ha mostrado en su programa dos actas de matrimonio: la primera corresponde a su matrimonio con Tania Ríos, en el 2002, y la segunda a su matrimonio del 8 de julio del 2006 con Melanie Martínez, una unión que habría sido inválida debido a que el cantante todavía se encontraba casado.

Cabe mencionar que contraer matrimonio si uno se encuentra casado es considerado como un delito denominado bigamia. A diferencia del adulterio, la bigamia sí es sancionada penalmente.

“Acá tengo el acta de matrimonio con su primera esposa y aquí con la segunda. (…) Christian Domínguez se porta igual con todas sus parejas. A todas les ha pedido matrimonio, a todas les ha dado anillo de compromiso”, aseguró Medina, quien volvió a conversar telefónicamente con la primera esposa del cantante, Tania Ríos. Esta última aseguró lo siguiente: "Nos toca divorciarnos para continuar con nuestras vidas".