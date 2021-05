Magaly Medina reafirmó su soltería ante especulaciones de una reconciliación con su esposo Alfredo Zambrano. | Fuente: Instagram / Magaly Medina

A raíz de una conversación con Daniela Darcourt, en su programa, una serie de rumores empezaron a rodear los viajes que Magaly Medina viene realizando a Miami (Estados Unidos): que no se iba sola, sino acompañada por su todavía esposo Alfredo Zambrano.

Sin embargo, este 20 de mayo la conductora de televisión decidió poner fn a las especulaciones y aseguró que viaja a la ciudad estadounidense sin el notario. "Miami es una ciudad que me da mucha paz, pero no me voy a ver con mi esposo allá, mi vida continúa, sigue, pero sola", aseguró al diario Trome.

Y, por si no quedó claro, Magaly Medina subrayó: "Tampoco voy a viajar con él, que eso quede clarísimo, no tengo nada con él".

Asimismo, la popular 'Urraca' manifestó que sigue adelante con su vida. "Vinimos para ser felices y, si no encuentras estabilidad o felicidad en una relación, vas para adelante, en algún momento la encontrarás", comentó.

Confesa "enamorada de la vida y del amor", Magaly Medina se autodefinió como una "romántica incurable". "Cuando menos te lo imaginas las cosas pasan y siempre es por algo bueno, porque la vida te quita, pero también te da", señaló.

No descartó reconciliación

El pasado mes de abril, Magaly Medina y Alfredo Zambrano se mostraron compartiendo un momento juntos luego de su separación, con lo cual se corrió el rumor de que podría haber una reconciliación.

Sin embargo, para despejar estos comentarios, la conductora de televisión contó cómo va su situación: “Solo hemos hablado y lo seguiremos haciendo”, dijo.

Asimismo, Magaly Medina recalcó que, cuando la atacaron en redes sociales o “sus enemigos”, como ella los llama, y el notario salió a defenderla, fue porque aún “hay algo” entre ellos:

“Cuando salió a defenderme de tanta alucinada que no saben cómo atacarme porque creen que sin esposo estoy desamparada, me mostró lo mucho que le importo. Los dos tenemos que hablar y ver si nos merecemos otra oportunidad”, comentó para El Trome.

