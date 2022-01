Jessica Newton y Magaly Medina tienen una amistad de año, según sus publicaciones en redes sociales. | Fuente: Composición (Instagram)

Como cada 6 de enero en distintas partes del mundo, este jueves se celebra el Día de los Reyes, una fecha especial que la organizadora de certámenes de belleza Jessica Newton aprovechó para enviar un mensaje afectuoso a su amiga Magaly Medina.

Por estos días, la organizadora del Miss Perú pasa sus días vacacionando en España, lejos de la conductora de 'Magaly TV: La Firme'. Sin embargo, como reflexionó en su publicación de Instagram, Newton siente cercana a Medina gracias a la amistad que las une.

"La verdadera amistad no se trata de ser inseparables, sino de estar separadas y que nada cambie", escribió en un post de la mencionada red social, en el que resalta una fotografía donde ambas brindan con unas copas.

"Felices reyes, Magaly Medina. ¡Espero que te sorprendan hoy! El Año Nuevo chino lo celebramos juntas, el 2022 le toca al tigre y Fer está feliz", añadió.

Como se recuerda, Jessica Newton y Magaly Medina sostienen una amistad desde hace muchos años. Un lazo que incluso llevó a que la hija de la directora del Miss Perú, Cassandra Sánchez, eligiera a la popular 'Urraca' como madrina de su bebé.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano renovaron sus votos matrimoniales

El pasado 9 de diciembre, Magaly Medina y Alfredo Zambrano cumplieron cinco años de casados. Un hito que quisieron celebrar con una ceremonia en Cartagena (Colombia), adonde viajaron para renovar sus votos matrimoniales con la compañía de familiares y amigos.

La celebración fue registrada por María Pía Copello, amiga de la pareja, quien compartió en sus redes sociales un video con detalles del evento en el que puede verse cómo el notario le dedicó una canción a la conductora de 'Magaly TV: La Firme'.

En el material, publicado en la cuenta de Instagram de Copello, aparece Magaly Medina ataviada con un vestido de color beige, mientras Alfredo Zambrano luce un traje del mismo color. Todo al estilo de una boda de verano.



Un total de 16 invitados acompañaron a la pareja en esta fecha especial, que llega a sus vidas luego de que su relación sufriera una breve ruptura en marzo de 2021.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.