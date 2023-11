Magaly Medina vuelve a protagonizar una caída mientras transmitía su programa en vivo [VIDEO]

La conductora de televisión, Magaly Medina, pasó un bochornoso momento durante su programa en vivo el último martes 7 de noviembre. Mientras realizaba el baile de bienvenida a sus televidentes, la figura de ATV tropezó con sus zapatos y terminó en el suelo.

A pesar del incidente, la popular 'Urraca' utilizó esta situación para compartir un mensaje reflexivo, dejando en claro que lo que realmente importa es la actitud y perseverancia frente a los desafíos.

"Me enrede en los zapatos. Mal amarrado el zapato; es que yo no me los amarro, me los amarran... La cuestión no es cuántas veces te caigas, tienes que levantarte siempre. En el caerse no está la derrota, la derrota está en no levantarse" comentó.

Magaly Medina recuerda su primera caída en TV

No es la primera vez que Magaly Medina protagoniza un hecho similar frente a cámaras. La conductora recordó la caída que marcó su regreso a la televisión tras su periodo en el penal de Santa Mónica.

“(En ese momento) todo el mundo decía que era una señal de mala suerte, pero mentira, a las brujas esas cosas nos van bien. Entonces quiere decir que es una señal de renacimiento de este programa, somos 2024 de todas maneras", bromeó la presentadora.

Magaly Medina se pronuncia sobre la coronación de Luciana Fuster

Luciana Fuster fue coronada como la nueva Miss Grand Internacional tras vencer a otras 68 candidatas de diversos países en todo el mundo. La modelo peruana recibió la corona y dejó en alto el nombre de nuestro país en el certamen de belleza.

No obstante, para Magaly Medina, la exchica reality no debió ganar el concurso, pues consideró que la colombiana María Alejandra López estaba mejor preparada para llevarse la corona.

En esa misma línea, Magaly Medina, quien ha criticado a Fuster en varias ocasiones, mencionó que la modelo peruana hizo “una buena pasarela” y que estuvo bien al momento de lucirse ante las cámaras de televisión, pero que todavía considera que hubo otras participantes con “mejor preparación intelectual”.

“No será la más inteligente, pero por lo menos explotó su belleza y su manejo de escenario. Eso a ella le ha valido para ponerse entre las ganadoras, aunque alguna gente no esté de acuerdo, y yo tampoco, porque para mí la ganadora era la colombiana, pero hay que reconocer que creció un montón, desde el día en que llegó hasta la final”, declaró a Infobae.