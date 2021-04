Magaly Medina se pronunció sobre su separación de Alfredo Zambrano, con quien tuvo poco más de cuatro años de casada. | Fuente: Instagram / Magaly Medina

Luego de pasar unos días en Miami (EE.UU.), Magaly Medina apareció este 5 de abril en su programa "Magaly TV: La Firme" con un vestido negro al que se refirió para comentar su reciente ruptura con el notario Alfredo Zambrano, con quien estuvo casada poco más de cuatro años.

"Yo he venido de negro, porque me han dicho que tengo que estar de luto. No sé por qué, pero me han dicho que tengo que hacer duelo, que no es posible que me esté riendo", dijo al inicio de la emisión de su espacio televisivo.

Sin embargo, de acuerdo con la conductora de televisión su "profesión es reír". Ella aseguró que nadie se "ha muerto porque ha terminado con un hombre". "No me da la gana de guardar duelo, ya estoy muy vieja para guardarle duelo a alguien. La vida es como un tren que no para", indicó.

Asimismo, Magaly Medina enfatizó que a sus 58 años espera seguir "en ese tren" y "al ritmo" que ella misma marque. "Yo creo que la mayoría de las personas que esperan que yo esté llorando a moco tendido, pueden ser mis enemigos que creen que esto es un fracaso. Miren, señores, yo siempre me he querido, me encanta mi soledad, soy una mujer independiente y empoderada", explicó.



Finalmente, la presentadora de "Magaly TV: La Firme" afirmó que se considera una mujer "bastante afortunada" al no poner en pausa su vida "por nadie". "Si no disfruto esta vida, sola o acompañada, entonces estoy desperdiciando mi vida", subrayó.

Así anunció el fin de su matrimonio

Magaly Medina anunció el pasado 30 de marzo, durante la emisión del programa "Magaly TV: La Firme", que su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano ha llegado a su fin.

En medio de su espacio televisivo, la conductora señaló que esta decisión "ha sido bastante pensada" y con "mucho detenimiento" por ella. "Y he decidido separarme de mi esposo y terminar mi matrimonio, poner fin", señaló.

Asimismo, Magaly Medina enfatizó, para que su separación no se preste a especulaciones, que "no hay terceras personas ni de mi parte ni de su parte". No especificó, sin embargo, las razones del término de su unión con el notario luego de más de cuatro años.

"Lo que deseo es que Alfredo encuentre felicidad en el camino que viene y creo que es lo mismo que él desea para mí", concluyó.

Como se recueda, Magaly Medina y Alfredo Zambrano contrajeron matrimonio el 9 de diciembre de 2016, en una ceremonia civil que tuvo lugar en el distrito de La Molina y que convocó a más de 500 invitados.

