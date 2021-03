Día de la mujer: Tula Rodríguez, Magaly Medina y más artistas envían mensajes por esta fecha especial. | Fuente: Composición

A través de las redes sociales, algunas personalidades de la farándula nacional conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con algunas reflexionespor este 8 de marzo.

Artistas como Tula Rodríguez, Natalie Vértiz, Magaly Medina, Denisse Dibós y más, publicaron fotografías y reflexiones sobre el rol de las mujeres en el mundo moderno.

La conductora de “En Boca de Todos”, Tula Rodríguez, no dudó en compartir un extenso mensaje sobre esta fecha tan especial. Para la actriz, este día busca conmemorar a las mujeres, ya que muchas se esfuerzan para “continuar, levantarnos por nosotras, por nuestros hijos, por nuestras familias, porque merecemos respeto, igualdad y amor, no solo hoy, sino todos los días”, agregó.

Asimismo, Magaly Medina saludó a todas las mujeres peruanas y del mundo quienes pelean por sus ideales y no se quedan calladas: “Soy fuerte y siempre he luchado por lo que quiero. Desde niña he alzado la voz por mis derechos y no me quedo cuando se trata de defender lo que creo”.

Natalie Vértiz solo tuvo palabras de agradecimiento para las mujeres de su familia y las que formaron parte de su vida. Para la modelo peruana, todas son “fuente de inspiración”: “Gracias a las que nos han abierto paso. Gracias a las que recorrieron el camino por primera vez. Gracias por su valentía. Gracias por su lucha. A todas, gracias”, escribió.

La actriz Denisse Dibós se pronunció en su cuenta de Instagram y calificó a cada una de las mujeres como “valientes, guerreras, hermosas, dulces, fuertes, madres, amigas, hijas, hermanas, esposas, maestras, guías, líderes”.

“¡Vístete hoy con la mejor sonrisa del alma para ti, para los que amas, y para seguir llevando luz a este mundo!”, continuó. Asimismo, otros personajes de la farándula peruana como Jessica Newton, Carlos Carlín, Tilsa Lozano, Mónica Cabrejos, Melania Urbina, Ernesto Pimentel y Rebeca Escribens también conmemoraron el Día Internacional de la Mujer en sus redes sociales.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

La historia más famosa de Jack London transcurre en Canadá, en plena fiebre del oro, transmitiendo la belleza de los paisajes y su gente pintoresca. El protagonista de “Colmillo blanco” es un perro y con él viviremos toda clase de aventuras.