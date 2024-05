"Eres una esposa y madre excelente": Magaly sorprendida con tierno gesto de su esposo por el Día de la Madre

Magaly Medina emocionada por el regalo de su esposo, Alfredo Zambrano, por el Día de la Madre. | Fuente: Instagram: @magalymedinav

El notario Alfredo Zambrano emocionó a Magaly Medina, su esposa, en el Día de la Madre con un gesto lleno de cariño. No solo le entregó un hermoso arreglo de tulipanes, las flores favoritas de la conductora de Magaly TV La Firme, sino que también le dedicó unas palabras conmovedoras, reconociendo su labor como esposa y madre.



Medina, visiblemente emocionada, compartió en sus redes sociales su agradecimiento por el detalle de su esposo, destacando lo hermoso del arreglo floral, con tulipanes rojos y rosados, y la consideración de Zambrano al conocer sus preferencias. "Mi esposo me mandó mis flores preferidas, me encantan y él lo sabe, qué hermosas que están”, comentó.



En un mensaje adjunto al regalo, Alfredo Zambrano expresó: "Esposa mía, gracias por ser una esposa y madre excelente. Que pasemos juntos siempre momentos llenos de felicidad. Dios bendiga nuestro matrimonio. Te ama, tu esposo", dejando claro el profundo amor que siente por Medina.

Magaly rinde emotivo homenaje a su madre

Además de recibir este tierno gesto de su esposo, Magaly Medina también aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras a su madre, Jesús Vela, en un emotivo tributo por el Día de la Madre. La conductora resaltó el papel fundamental de su progenitora en su desarrollo personal y profesional, reconociendo su constante apoyo y sabios consejos.



“Ella me sacaba de la cocina y me mandaba a estudiar. Me repitió hasta el hartazgo que solo estudiando tendría un futuro. No quiso nunca que fuera como ella 'una ama de casa tradicional' (...) Soy quien soy gracias a esa sabia mujer que es mi mamá. Nunca podré terminar de agradecer tanto amor incondicional. ¡Te amo, madre!”, escribió.

Magaly Medina dedicó unas emotivas palabras a su madre, Jesús Vela.Fuente: Instagram: @magalymedinav

¿Por qué Magaly volvió a enfrentarse a Paolo?

El miércoles pasado, Paolo Guerrero tomó sus redes sociales para abordar las imágenes promocionales compartidas por el programa de Magaly Medina. Estas imágenes anticipaban el contenido que se presentaría esa noche y mostraban al futbolista involucrado en una conversación con un reportero vinculado a la conductora de ATV.



"Nuestros 'urracos' tuvieron un choque casi explosivo con Paolo Guerrero... les vamos a contar todos los detalles con imágenes exclusivas", adelantó Medina en pantallas. A su vez, el jugador del César Vallejo, anticipándose a la emisión, compartió varios videos en sus historias de Instagram para dar su versión de los hechos.



"El día de ayer tuve un altercado con un reportero de ese canal o del programa de esta señora que realmente tiene un problema conmigo, me tiene odio o rencor por lo que sucedió en el pasado (...) Nadie perdió los papeles, al contario, me faltaron el respeto. Solo quiero decirle a esta señora que mande a sus reporteros, pero que no me falten el respeto", explicó Guerrero.

