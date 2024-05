Día de la Madre 2024: artistas de la farándula local envían mensajes por esta fecha especial

Este Día de la Madre, varias celebridades de la televisión peruana optaron por enviar mensajes y recordar sus experiencias maternas, así como honrar a las mujeres que les dieron la vida, algunas presentes y otras ya ausentes.

Magaly Medina, por ejemplo, compartió una emotiva dedicatoria en sus redes sociales agradeciéndole a su madre. Desde su cuenta de Instagram, la conductora de "Magaly TV: La Firme" escribió en la leyenda:

"Ella me sacaba de la cocina y me mandaba a estudiar. Me repitió hasta el hartazgo que solo estudiando tendría un futuro. No quiso nunca que fuera como ella “una ama de casa tradicional”. Soy quien soy gracias a esa sabia mujer que es mi mamá. Nunca podré terminar de agradecer tanto amor incondicional. ¡Te amo, madre!". Por otro lado, mostró que su esposo le regaló unos tulipanes.

Por otro lado, Tula Rodríguez se fue de viaje con su hija Valentina a Paracas donde la menor le sorprendió con unos aretes por el Día de la Madre. "Tocó disfrutar de nuestro día". Además, recordó a su fallecido esposo Javier Carmona. De la misma manera, Natalie Vértiz se pronunció por ser hija y mamá. "Gracias por tu amor y dedicación, mamita. Por los karaokes en el carro, por los panes con palta que comíamos mientras veíamos Xuxa, por estar en todas las actuaciones del colegio (...) Gracias por ser esa mujer guerrera que siempre he admirado", compartió la modelo y conductora de TV.

En otras historias de Instagram, también se mostró feliz de que este pasando este día junto a sus hijos. "Nada más especial que disfrutar de mis maestros de vida, levantarme con ellos es mi mejor regalo".

Melissa Paredes pasó su Día de la Madre en Disney junto a su hija Mía, fruto de su matrimonio con Rodrigo Cuba. "Feliz día a todas las mamacitas de mis redes en especial a mi madre grandiosa que amo tanto. Pásenlo hermosooooo", escribió. Si bien tiene planes de casarse con el bailarín Anthony Aranda, descartó tener otro hijo por el momento.

Una de las sorpresas que más llamó la atención en esta fecha fue el regalo que le hizo Jota Benz a Angie Arizaga. A través de sus redes sociales, el cantante urbano anunció el estreno de su canción Llegaste tú donde el videoclip está dedicado a su pareja recordando el camino que pasaron para convertirse en padres.

"Me preguntaron '¿Qué sentiste cuando te enteraste que ibas a ser padre?' Lo primero que se me vino a la mente fue que simplemente la vida empieza cuando te enteras que serás padre o madre, antes de eso, simplemente estás caminando por el mundo", se lee en la dedicatoria a la modelo. "Está canción es para los dos amores de mi vida", continuó.

La conductora de televisión Gisela Valcárcel escribió un mensaje de empoderamiento femenino por el Día de la Madre: "Hoy y con este video saludo a cada una de las mujeres convertidas en madres, a mujeres que sabemos tienen un nuevo nacimiento cuando llega nuestro bebé. Saludo a quienes aún en la adolescencia se convierten en madres y llenas de preguntas enfrentan la vida, fui uno de ustedes y a los 17 traje al mundo a Ethel, pero luego conocí a niñas que habían sido violentadas en sus propios hogares y se convirtieron en madres, niñas de 13 años y menos también ; las he visto enfrentar, dar la cara y salir adelante, como lo hace una mamá a los 30 o 40 sin importar la edad, siempre hay miedo pues es algo nuevo que cambia nuestras vidas", se lee en el extenso mensaje de la popular 'Señito'.

Al último, pero no menos importante, también extendió su saludo a su madre y a su hija: "Saludo a mi mami, quien para mí, es la mejor y nuestra matriarca, te amamos. Te saludo hija Ethel, ¡qué mamá eres! Dios te bendiga, gracias por tu amor y fuerza, como hija y como madre. Te abrazo y amo cada día".

