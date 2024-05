Mark Vito Villanella es captado en situaciones comprometedoras con dos jóvenes

Mark Vito Villanella, expareja de Keiko Fujimori, es el protagonista del nuevo ampay de Magaly TV: La Firme. Las cámaras del espacio televisivo captaron al ciudadano estadounidense besándose con dos jóvenes, cuyas identidades aún no han sido reveladas.

De acuerdo con lo informado en el programa que conduce Magaly Medina, las imágenes del comprometedor hecho fueron registradas los días 4 y 5 de mayo.

"¡Ampay! Mark Vito juega a dos cachetes. Exesposo de Keiko se besa con una joven el sábado y con otra el domingo. Las nuevas conquistas de Mark apenas llegan a los 22 años", indica una nota del programa.

Hace unos meses, durante su participación en el programa El Reventonazo de la Chola, Vito Villanella había expresado sus deseos de rehacer su vida sentimental.

"Espero encontrar el amor nuevamente. No sé si voy a regresar a ser un empresario nuevamente, me encantaría; pero si la oportunidad me lleva por el cine u otras cosas, estoy dispuesto, pero voy a dar todo de mí", fueron las palabras del ahora 'tiktoker de 47 años.

¿Por qué se separaron Keiko Fujimori y Mark Vito?

En junio de 2022, Keiko Fujimori anunció el fin de su matrimonio con Mark Vito Villanella. En sus redes sociales, la excandidata presidencial dijo que la decisión de separarse llegó "después de una amplia reflexión".

"Hoy reitero mi agradecimiento a Mark por haber luchado a mi lado en medio de las circunstancias más difíciles y haber sufrido una terrible persecución solo por ser mi esposo", publicó en ese entonces.

Además, reafirmó el compromiso de ambos "de seguir educando y sosteniendo con mucho amor" a sus dos hijas.

Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella se casaron en diciembre de 2004 en Lima. La boda, celebrada en el distrito de Miraflores, fue oficiada por el entonces cardenal Juan Luis Cipriani. Ellos son padres de Kyara Sofía, nacida en 2007 y de Kaori Marcela, nacida en 2009.

Keiko Fujimori descarta retomar su matrimonio con Mark Vito

En junio del 2023, al cumplirse un año de su separación, Keiko Fujimori volvió a referirse a su expareja, Mark Vito Villanella. La lideresa de Fuerza Popular resaltó que actualmente solo cumplen con su papel de padres.

Sin dar detalles de su ruptura, Fujimori solo atinó a decir que siempre estarán para sus hijas: "Fue una decisión meditada y consensuada por ambos y por respeto a mis hijas no voy a hacer mayor comentario. Puedo señalar que somos amigos y que vamos a ser responsables padres de familia con Kiara y Kaori", dijo.

Al ser consultada por si cabía la posibilidad de retomar su relación con Mark Vito, lo negó: "Descarto totalmente volver con Mark", comentó Keiko Fujimori para Trome. Por otro lado, se refirió a la faceta de tiktoker y de cómo ha ingresado a la farándula nacional.

"Yo he decidido no seguir a Mark para que no se generen especulaciones, porque a veces salen en las noticias 'estas personas se siguen'. No, no, no, yo prefiero mantener mi distancia y le deseo mucha suerte", finalizó.

