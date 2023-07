Lectura de sentencia contra Magaly Medina por denuncia de Jefferson Farfán será este viernes

La suerte de la conductora de televisión Magaly Medina quedó en poder de la jueza Marcela Virginia Bellido Luna, quien este viernes 14 de julio emitirá su sentencia en el marco de la querella que le entabló el futbolista Jefferson Farfán por presunta injuria, calumnia y difamación.

En una "audiencia virtual reservada" que empezará desde las 10 de la mañana, la magistrada dará a conocer su veredicto respecto a esta acción judicial en la que el exfutbolista responsabiliza a Medina del uso de un dron para grabarlo junto a la cantante Yahaira Plasencia en un edificio ubicado en el distrito limeño de Miraflores.

Este hecho fue rechazado por la conductora de televisión, quien alegó que en este caso su equipo periodístico utilizó una cámara con zoom en lugar de un dron.

La jueza Bellido Luna también emitirá ese viernes su sentencia en el caso de Patrick Llamo Aquezolo, productor del programa de Magaly Medina, quien también fue demandado por los mismos cargos.

Esta lectura de sentencia no se pudo llevar a cabo el último 30 de mayo debido a que la jueza Rosario Mercedes Mitacc Parra, que inicialmente tenía a su cargo este caso, fue apartada, y en su lugar, se nombró a la magistrada Marcela Virginia Bellido Luna, según informó Jefferson Farfán a través de sus redes sociales.

Hace casi 15 años, la popular conductora de televisión afrontó uno de los momentos más difíciles de su vida: Paolo Guerrero, ex seleccionado peruano, ganó la demanda de difamación y la llevó tras las rejas un 16 de octubre de 2008.

La denominada 'Urraca' fue hallada responsable del delito de difamación en agravio del referido futbolista, siendo condenada a 5 meses de pena privativa de la libertad junto a su entonces productor, Ney Guerrero.

Como se recuerda, la conductora dijo que había "ampayado" al 'Depredador' saliendo de un conocido restaurante a altas horas de la noche, al lado de la modelo Fiorella Chirichigno, presuntamente escapándose de la concentración que tenía la 'Bicolor'.

Según Medina, las fotos, publicadas en la desaparecida revista Magaly TeVé, fueron tomadas el sábado 18 de noviembre de 2007 a las 2:00 de la madrugada, cuando supuestamente Guerrero debía estar descansando previo al partido Perú vs Brasil, en el marco de las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Todo el mundo sabe cómo es mi comportamiento. Creo que soy un tipo tranquilo y correcto. Las fotos que ha mostrado son falsas. Cómo voy a salir un sábado a las dos de la madrugada, cuando tenía el partido contra Brasil", dijo el futbolista en conferencia.

Aunque Paolo le envió cartas notariales para pedirle que se rectifique, Magaly no le tomó mucha importancia y hasta rompió uno de los documentos frente a cámaras.

"Yo no tengo por qué mentir, a mí no me interesa de quién se trate. Mis fotógrafos no tienen por qué mentir. Nunca he mentido. Mi carrera no está manchada por mentiras. Yo no miento", expresó Medina poco antes de recibir la carta notarial que la llevaría a prisión.