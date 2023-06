Luciana Fuster tras ganar el Miss Grand Perú 2023: "Ahora represento al país entero"

Luciana Fuster viajará a Vietnam el próximo 25 de octubre para representar al Perú en el Miss Grand Internacional que se realizará en el Phú Thọ Indoor Stadium, de la ciudad de Ho Chi Minh, en dicho país. Esto, luego de convertirse en la Miss Grand Perú 2023 y ganar el concurso de belleza donde desfiló en la pasarela con traje de baño y vestido el jueves 22 de junio.

Al respecto, mencionó, durante una entrevista en el programa ‘Mande quien mande’, que tendrá una pausa en sus actividades empresariales y en la televisión para enfocarse en su preparación para el certamen internacional y así representar de la mejor manera al Perú.

“Bueno, yo estoy en la radio, en ‘Esto es guerra’. Entonces, conversando con los productores, todo se soluciona porque se entiende obvio, es una responsabilidad. Como lo dije el otro día, internacionalmente ya no me llamo Luciana Fuster, ahora me llamo Perú, entonces represento al país entero”, manifestó Luciana Fuster el último lunes.

Luciana Fuster ganó el Miss Grand Perú 2023 y representará al Perú en Vietnan el próximo 25 de octubre. | Fuente: instagram (missgrandperuofficial)

En ese sentido, la también influencer mencionó que estudiará el idioma vietnamita para poder comunicarse con las personas del lugar. “Ahorita tengo que empezar mi preparación con clases de vietnamita. El inglés es de los idiomas más hablados en el mundo, pero en Vietnam yo quiero hablar con toda la gente, con todo el pueblo y es una forma más linda de estar cerca a ellos”, agregó.

En otro momento, Luciana Fuster resaltó que el Miss Grand Internacional es “el concurso de belleza más importante” que se realiza en Asia por lo que, aseguró, que se enfocará en obtener la corona.

“La organización trabaja muy duro, prometemos que de verdad va a ser un show en todo sentido. Yo me comprometo y prometo que voy a estar metida en esto durante los tres meses que tengo, porque el tiempo pasa volando y siento que he avanzado mucho y seguiré así", enfatizó.

Luciana Fuster se mostró emocionada tras coronarse como la Miss Grand Perú 2023 el último jueves 22 de junio. | Fuente: instagram (lucianafusterg)

Luciana Fuster emocionada tras ganar el Miss Grand Perú 2023

Cabe recordar que Luciana Fuster no pudo contener las lágrimas luego de coronarse como la nueva reina de belleza en el Miss Grand Perú 2023 venciendo en la recta final a la modelo Pía Requejo, quien quedó en segundo lugar.

“No puedo creerlo. No caigo todavía en que pasó todo este tiempo. Ha sido todo un mes de full competencia y finalmente llegó el día. En verdad quiero felicitar a todas las chicas. Lo voy a hacer en nombre de todas ustedes. Somos un equipo de once mujeres maravillosas que hemos luchado por este sueño tan grande”, sostuvo.

Seguidamente, Fuster prometió ganar el certamen internacional de belleza que se hará en Vietnan en nombre de los peruanos que confiaron en ella durante la competencia.

“Estoy muy contenta. Gracias a toda la gente por estar aquí. Gracias a quienes, desde el primer día, confiaron en mí, a quienes me apoyaron. Prometo no decepcionarlos, prometo seguir trabajando y preparándome duro porque esa corona, les prometo, que esa corona viene a casa”, expresó.