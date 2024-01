"Aunque sea para un cameo, aceptaré": Mayra Couto no le cierra las puertas a 'Al fondo hay sitio'

Por más de cinco años, Mayra Couto le dio vida a Grace Gonzáles en Al fondo hay sitio y, si bien dejó su personaje para dedicarse a otros proyectos, no ve lejano volver a ponerse en la piel de la hija de 'doña Charo'.

“La serie fue como una escuela para mí. Aprendí mucho y crecí como actriz. Si me quieren, aunque sea para un cameo, aceptaré con gusto con tal de reencontrarme con mi gente y mis amigos; todo está bien", comentó a El Comercio.

A pesar de que lleva muchos años lejos de la televisión, Marya Couto sorprendió al confesar que desea volver a actuar en tv nacional y qué mejor que en Al fondo hay sitio. Como se recuerda, en 2021 ganó el premio en la categoría Piloto de serie, del Mincul, para “la realización del primer capítulo de mi serie, llamada Mi cuerpa, mis reglas”.

Los fans piden su regreso a la serie

Las publicaciones de Mayra Couto sobre Al fondo hay sitio provocó la reacción de sus compañeros, entre ellos la actriz Magdyel Ugaz, quien a través de su personaje: La Tere, expresó que le gustaría tener de regreso a Grace Gonzalez.

"Hermana, te amo!... La Tere: 'yo quiero que mi sobrina la Grace regrese, y tengamos esas conversaciones en mi habitación en donde ella me cuenta sus historias, y yo lo aconsejo porque soy el hada madrina del amor'", se lee como comentario por parte de Ugaz.

A propósito de querer su regreso a Al fondo hay sitio, el actor nacional Gustavo Bueno, fue consultado sobre el posible regreso de Mayra Couto a la serie. "Según yo sé, Mayra Couto quería volver, pero no sé si dentro del esquema que han planteado funcione su personaje, eso depende de los guionistas. Pero a mí me dieron a entender que Mayra quería participar, de ahí no sé más", declaró a Infobae.

¿Por qué Mayra Couto dejó Al fondo hay sitio?

En 2015, Mayra Couto utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para contar las razones por las cuales decidió abandonar la popular serie de televisión.

"Tengo tantos planes y metas que me ilusionan que no puedo seguir participando en Al fondo hay sitio", señaló en una sentida carta en ese entonces. Además de una serie de proyectos personales, entre los que destacaron su dirección de una obra de teatro y de su decisión de estudiar dirección de cine en Cuba.

Con una extensa misiva dirigida principalmente a los seguidores de Grace en Al fondo hay sitio la actriz se despidió formalmente de un proyecto que le ha permitido conocer a grandes colegas.