Priscila Mateo niega renuncia al programa de Magaly por Julián Zucchi: "Nunca dejaría mis sueños por un hombre"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El productor y presentador argentino, Julián Zucchi, estuvo en el programa Así Somos de RPP para anunciar el estreno de su unipersonal, un espectáculo en el que repasará sus 30 años de trayectoria profesional, complementado con detalles íntimos de su vida. En ese contexto, el exintegrante de Parchís aclaró que, por el bienestar de su familia, ha dejado atrás el mal momento que atravesó luego de la mediática separación de su expareja, Yiddá Eslava, a quien le dedicó palabras de agradecimiento.

"Es la mujer que me dio lo más importante en la vida, que son mis dos hijos. Es un sentimiento que espero mantenerlo para siempre. Creo que hoy me tocó aprender que la gente pasa por tu vida por algo. Si bien hicimos muchísimas cosas juntos, lo más importante que nos queda son nuestros dos hijos y voy a estar agradecido de por vida por eso", expresó.



Su relación con Priscila Mateo

Julián Zucchi también se refirió a su actual relación con la periodista y ex reportera de Magaly Medina, Priscila Mateo, quien lo acompañó en la entrevista. El argentino manifestó sentirse muy feliz y desestimó las críticas por no hacer pública su relación. "Es algo que la gente me ha criticado mucho porque no he salido a gritar mi amor a los cuatro vientos", comentó el actor, refiriéndose a la presión mediática que enfrentó.

"Me siento muy feliz, mi corazón está muy contento. Es algo que la gente me ha criticado mucho porque no he salido gritar mi amor a los cuatro vientos o que me pare en el medio de la plaza con un corazón en San Valentín y que diga 'Te amo'. Cuando la gente es irrespetuosa conmigo yo me cierro un poco y no puedo abrirme en una conversación con alguien que no es respetuoso. Cuando me quieren obligar a hacer algo también soy un poco caprichoso y me cierro más".

"Hemos conversado mucho, le he preguntado si necesita que yo salga a gritar lo nuestro por todos lados. Nos ha tocado vivir unos meses muy difíciles y duros en lo anímico. Creo que también me han acusado de cosas muy feas", agregó.

Sobre lo dicho por la periodista Magaly Medina, quien opinó que Zucchi habría influenciado la renuncia de Mateo a Magaly TV, la firme, el argentino fue contundente en su respuesta.

"Magaly, puntualmente, me ha acusado de cosas feas, sin pruebas, ni justificación. Ella ha dicho lo que se le ocurría y aseguró que Priscila renunció a su trabajo por mí o que yo la obligué a que lo hiciera. A mí me duele y me ofende, pero más me duele que subestime a una mujer que estuvo trabajando con ella tantos años", precisó.

Priscila Mateo aclara el motivo de renuncia al programa de Magaly Medina

Por su parte, Priscila Mateo aprovechó el espacio para aclarar los rumores sobre su salida del programa de Magaly Medina. Aclaró que su decisión de renunciar al programa no tuvo nada que ver con Julián Zucchi, sino que respondió a un deseo personal.

"Yo jamás dejaría mis sueños por alguien, es imposible, menos por un hombre. Me parece un pensamiento básico y machista decir 'ay, dejó todo por tal persona'. Yo he ido embarazada a la universidad, dobleteaba en un diario y en un canal de televisión para ganarme mi puesto. Un año entero me gané mi lugar, porque decían que Priscila es de las notitas más tranquilas; no me gustó que me traten así, yo fui y gané mi lugar", manifestó.

"Hasta del día de hoy, estando con un personaje público, como es Julián, me querían minimizar. Cuando tomé la decisión de renunciar fue para seguir mis sueños, porque ya había cumplido un ciclo", agregó.

A pesar de su relación sentimental con una figura de la farándula, Priscila aseguró que se considera una persona de perfil bajo y prefiere mantenerse de esa manera.

"Me considero de perfil bajo, y la mayoría de quienes han trabajado conmigo dicen que soy como una hormiguita: trabajo en silencio y siempre entrego buenos resultados. Hasta el día de hoy prefiero seguir así; me gusta trabajar de manera discreta, sin hacer mucho ruido ni alardear, dejando que mis resultados hablen por sí solos", concluyó.

Julián Zucchi estuvo en RPP para presentar su unipersonal. | Fuente: RPP

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis