Salim Vera critica a ‘Yo Soy’ por “atentar contra la originalidad de la música”

Fiel a su estilo, Salim Vera no se guardó nada al opinar sobre Yo Soy. El integrante de LBD encendió el debate en redes sociales generando comentarios divididos entre sus seguidores y los del programa de imitación.

¿Qué dijo Salim Vera sobre Yo Soy?

Después de que Libido se reencontrara en un concierto en 2024, Salim Vera regresó a los escenarios con su nueva propuesta LBD junto con Manolo Hidalgo. Ambos fueron invitados al programa Café y Conversa donde hablaron de su etapa musical y con qué sorprenderán a sus fans.

Todo iba de viento en popa hasta que el conductor preguntó “¿Qué opinas de Yo Soy?”. Sin filtros, Vera respondió: “Es un perpetuador de mediocridad, ya que impide la originalidad, la personalidad del músico o del cantante. Al ser exitoso a nivel masivo, la masa piensa que ser un imitador es correcto. Entonces cuando ven un músico con personalidad se asustan (...) estos programas atentan contra la originalidad de la música”.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generó diversas reacciones, mientras algunos le daban la razón con estos comentarios “Por culpa de Yo Soy le tengo que dar la razón” y “Primera vez que concuerdo con Salim”, otros se mostraron en contra: “Tú haces covers de Toño”, “Que yo sepa, Libido empezó haciendo covers” y “Empezar haciendo covers es un buen inicio”.

Controversia en Yo Soy por comentarios de Ricardo Morán a imitador

En un video difundido por distintas plataformas, se observa a Morán, jurado del programa, interrumpiendo en varias ocasiones a un concursante que intentaba dar un breve discurso antes de presentarse. El diálogo, marcado por bromas y preguntas insistentes sobre el nombre y apellido del participante, provocó incomodidad en parte del público presente y de quienes vieron la escena en línea.

El fragmento muestra cómo, tras las primeras palabras del concursante, Morán hace comentarios irónicos y repreguntas, prolongando la interacción antes de que el aspirante finalmente pudiera decir su nombre completo.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Mientras algunos criticaron la actitud del jurado por considerarla una falta de respeto, otros interpretaron la escena como parte del humor característico del formato.