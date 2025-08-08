“Lo choteaba y lo dejaba en visto”: Allison Pastor cuenta cómo conoció a su esposo Erick Elera

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Allison Pastor afirma que “choteaba” y “dejaba en visto” a su esposo Erick Elera antes de iniciar su relación. La modelo e influencer usó su cuenta oficial de TikTok para responder a sus seguidores cómo conoció al actor de Al fondo hay sitio, con quien se casó el 2019 teniendo un hijo tras nueve años juntos.

Al respecto, la también exchica reality mencionó que todo comenzó cuando iniciaba como modelo y fue llamada por el director de casting del programa Jorge Sánchez para un papel de extra en la serie Al fondo hay sitio.

“Me tocó grabar escenas con Erick. Yo tenía 18 años. Éramos amigos, pero una vez que grabamos en una discoteca yo me fui al baño. Salí y estaba Erick esperándome y me dice: ‘Yo tengo una productora de eventos y a veces necesito modelos. ¿Me puedes dar tu número? Yo inocente le di mi número”, señaló.

Sin embargo, Pastor recalcó que rechazó a Erick Elera cuando este la invitaba a llevarla a su casa y cuando le hablaba por mensajes privados.

“Al rato que acabamos de grabar me escribe y me dice: ‘¿Quieres que te jale? Tengo mi carro’. Yo le dije 'No, gracias'. Lo choteé, me acuerdo. Lo paraba choteando al pobre y le dejaba en visto (los mensajes)”, remarcó.

Allison Pastor y Erick Elera se casaron el 2019 y actualmente tienen un hijo juntos. | Fuente: Instagram (allisonpastorromero)

¿Cómo inició el romance entre Erick Elera y Allison Pastor?

Allison Pastor manifestó que, luego de algunos años de conocer a Erick Elera, organizó su fiesta cumpleaños invitando al actor, quien llegó con un amigo, que también era parte del elenco de Al fondo hay sitio.

“Hice un evento en Facebook para mi cumpleaños e invité a mis contactos, entre ellos Erick. Hice mi fiesta y Erick llegó con un amigo, que también era actor de Al fondo hay sitio. Él llamó a Erick, y le dijo para ir a mi cumpleaños”, sostuvo.

Del mismo modo, mencionó que pudo enterarse que el propio Erick Elera aseguró que iba a insistir en salir con ella, algo que finalmente sucedió.

“Cuenta un amigo de Erick que él dijo: 'Acá es y, si ella me hace caso, cuelgo los 'chimpunes'. La pasamos super bien. Hicimos 'click'. Toda la noche bailamos, conversamos y todo bien. Empezamos a salir más”, acotó.

Finalmente, recordó que, al comienzo de su relación con Erick Elera, ambos se fueron a un viaje a Punta Cana donde se dieron cuenta que “eran inseparables”.

“Después de ese viaje, no nos quisimos separar. Él me pide vivir juntos. Después de tres meses, entré a Combate y luego me enteré de que estaba embarazada. Nació mi hijo Lucas. Vamos a cumplir siete años de casados y tenemos nueve años de relación”, añadió.

Erick Elera interpreta a Joel Gonzáles en la popular serie Al fondo hay sitio. | Fuente: Instagram (erickeleraoficial)

¿Erick Elera confirma su alejamiento de Al fondo hay sitio?

Erick Elera, quien interpreta desde hace más de una década a Joel Gonzales en Al fondo hay sitio, confirmó que su participación en la teleserie de América Televisión está por llegar a su fin.

La noticia llegó a través de su cuenta de TikTok, donde un seguidor le pidió no dejar la serie; sin embargo, la respuesta del actor no fue la esperada.

"Ya falta poco", escribió el popular 'Niño cara de pez', apodo que se ganó por su papel en la serie, y en la que permaneció de manera ininterrumpida durante sus doce temporadas.

En noviembre de 2024 para el programa Así Somos de RPP, Erick manifestó su inquietud por saber cuál sería el futuro de Al fondo hay sitio. Además, mencionó no tener idea del desenlace de su personaje tras el ingreso de nuevos actores y la salida de varios de sus compañeros del elenco original.

"Yo vivo una vida en paralelo con este personaje. No sé qué me va a pasar mañana y tampoco sé lo que le va a pasar a Joel. Me da miedo irme y que sigan sin mí", comentó.

