“Ellos no tienen la culpa, el problema soy yo”: Dayanita se arrepiente de haber dejado 'JB en ATV'

La actriz cómica Dayanita confesó sentirse arrepentida de haber abandonado el programa humorístico JB en ATV. En una entrevista con Ernesto Pimentel para Esta Noche, la artista reconoció que su salida no fue la más adecuada y explicó que se alejó por problemas emocionales, incluyendo un cuadro de depresión.

“Me sentía acorralada. Ellos no tienen la culpa, el problema soy yo”, expresó, añadiendo que pidió un espacio a sus compañeros y que se dedicó a presentaciones callejeras, donde comenzó.

Ante la pregunta de la Chola Chabuca sobre su arrepentimiento de dejar el trabajo anterior, en referencia al espacio humorístico de Jorge Benavides, Dayanita lamentó haberse ido pese a que le dieron una segunda oportunidad:

“(Me arrepiento) de haber dejado el programa donde estaba. Yo conversé con ellos y les dije que no me sentía bien. Tengo los mensajes de las conversaciones para aclarar los temas. Les dije que no me sentía bien y pedí que me den un espacio”, aseguró.

Jorge Benavides envía carta notarial por entrevista a Dayanita

Sin embargo, la aparición de Dayanita en el espacio de América Televisión generó un conflicto legal. Jokami Producciones, de Jorge Benavides, envió una carta notarial al canal solicitando la suspensión de la entrevista, argumentando que la artista mantiene un contrato vigente con cláusulas de exclusividad que le impiden participar en otros programas sin autorización.

El documento advierte que la emisión del contenido podría derivar en acciones legales, al considerar que se vulneran los derechos adquiridos por la productora. Magaly Medina, que presentó el escrito en su programa Magaly TV La Firme, calificó la situación como un “enfrentamiento abierto” entre Benavides y América Televisión, resaltando que el contrato no ha sido resuelto y que Dayanita estaría incumpliendo sus obligaciones.

JB no le dará una tercera oportunidad a Dayanita

Después de que Magaly TV La Firme revelara la supuesta incursión de Dayanita en el contenido para adultos tras salir de JB en ATV, Jorge Benavides se pronunció sobre ello y cuestionó la elección de su excompañera de trabajo asegurando que no debió tomar ese camino.

“Quién en su sano juicio deja un trabajo así, bien remunerado, que solo son dos días para dedicarse a lo que se dedica. Yo no la juzgo cada quién decide por su vida”, dijo para las cámaras del programa de espectáculos.

Asimismo, mencionó que no se arrepiente en la segunda oportunidad que le dio en JB en ATV, pero no habrá una tercera: “No habrá una tercera oportunidad, no puedo trabajar con una persona tan inestable”, sostuvo.