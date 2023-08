Maju Mantilla sobre su matrimonio con Gustavo Salcedo: "Estamos distanciados"

Ha pasado una semana desde que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, fuera captado entrando al hotel Westin con Mariana de la Vega. Si bien ambas partes habían hecho su descargo, la conductora de televisión reveló que su matrimonio no está pasando por un buen momento tras los ataques que viene recibiendo por la supuesta infidelidad.

Por ese motivo, la modelo decidió responder en qué situación está con el padre de sus hijos. “Quiero decir que agradezco la preocupación de todos ustedes, pero no voy a hablar de mi vida privada. Es algo que me compete a mí y a mi familia. Entiendo su trabajo, pero es mi vida privada y no puedo hablar más de eso”, expresó en un inicio mientras estaba en un evento en un centro comercial.

Si bien Maju Mantilla no quiso dar detalles de lo que viene pasando con Gustavo Salcedo, aceptó que no están bien como pareja. "Las conversaciones se hacen en privado, no pudo exponerlas”, señaló. “Sí, estamos distanciados”, dijo a El Popular.

Por otro lado, resaltó que cualquier situación que pase con su esposo y con su familia se conversará entre cuatro paredes.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tienen una relación de más de 10 años y fruto de su matrimonio nacieron dos hijos.

"No le fue infiel a Maju Mantilla"

El empresario Gustavo Salcedo emitió un comunicado explicando nuevamente por qué fue captado con Mariana de la Vega. Si bien ya había declarado a un programa de televisión nacional cuáles fueron sus razones, dejó en claro que siempre respetó a su esposa Maju Mantilla.

“A las personas que me conocen y saben de mis valores y mis principios, les agradezco sus mensajes. Saben que también que voy a ese gimnasio hace más de 5 años, casi a diario a las 6 a.m.”, se lee en el mensaje, publicado en redes sociales.

“Ese día fui tarde por estar de vacaciones. Las imágenes publicadas están totalmente fuera de contexto, promuevo el deporte y la vida saludable. Pueden ver que la persona que recojo también promueve lo mismo, es una amiga a quien incluso no veía hace varios años, totalmente contrario a lo que deja ver el reportaje. Fuimos al gimnasio por temas exclusivamente deportivos”, escribió Gustavo Salcedo, haciendo referencia a las imágenes que publicó Magaly Medina, dejando entrever que tenían algo más que una amistad.

“La recojo a las 9 a. m. y la dejo a su casa a las 12 p. m., se puede ver fácilmente revisar el registro de alojamiento del hotel y nos encontrarán absolutamente nada. Por todas las instalaciones hay cámaras de seguridad que pueden evidenciar que se ha creado una historia sin sustento, que afecta mi imagen y la de más personas”, agregó el esposo de Maju Mantilla.

“No haré más declaraciones al respecto, ya que consideró que no hay absolutamente nada que aclarar. Finalmente, hay que ratificar que lo relacionado con mi familia nos será motivo de exposición pública. Gracias”, concluyó.