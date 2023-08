Laura Spoya es eliminada de 'El Gran Chef Famosos': "Me voy contenta, traté de dar lo mejor"

‘El Gran Chef Famosos’ viene eliminando a los concursantes a pocos días de llegar a su gran final y dar a conocer al ganador de la segunda temporada. Esta vez fue Laura Spoya, quien se fue del reality de cocina al no poder satisfacer el paladar de los jurados: Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

La exMiss Perú no pudo contener su tristeza al enterarse que fue la elegida para abandonar la competencia. "La cocina es uno de los mejores lugares. Muchas gracias a todos. Aprendí mucho”, expresó mientras era consolada por sus compañeros.

Asimismo, la también actriz y modelo mencionó que se va “contenta” de ‘El Gran Chef Famosos’ por lo aprendido en estas semanas. “Me voy contenta, traté de dar lo mejor. No me voy dejando, queriendo dar más, lo di todo. Yo dije así no me alcancé, no es mi destino ganar esta competencia”, declaró Spoya.

“Me deja muchos aprendizajes. Número uno, aprender de una competencia completamente diferente, Yo cocinaba en mi casa, pero jamás bajo este tipo de presión. He aprendido no solo a controlar los tiempos, sino a controlar los nervios. Creo que definitivamente hoy, a pesar de que sí parecía ser mi día, la cocción del pollo no me ayudó”, añadió.

Por otro lado, Natalia Salas, Mauricio Mesones y Ale Fuller son los tres participantes que irán directamente a la final y disputarán el ansiado trofeo culinario.