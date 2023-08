Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, negó infidelidad: "Están sacando todo de contexto"

Después de que las cámaras de Magaly Medina captaran a Gustavo Salcedo saliendo del Westin con Mariana de la Vega, el esposo de Maju Mantilla se pronunció sobre este hecho y se defendió de las acusaciones de infidelidad:

"A ese gimnasio voy más de 5 años, Mariana no tiene nada que ver en esta hisotria, fue a hacer deporte ese día, en ese gimnasio hay cámaras, ese día estaba de vacaciones. Maju Mantilla está al tanto del tema. Si quisiera hacer algo a escondidas no iría al Westin, no tengo nada que ocultar y los temas de familia se resuelven ahí. No soy una persona pública, con mi esposa nos iremos a disfrutar el fin de semana juntos", dijo el empresario.

Asimismo, Gustavo Salcedo aseguró que las cámaras están sacando de contexto la situación cuando solo fueron a hacer ejercicios. "Para que quede claro, ir a ese hotel no es ir al hotel, también es ir al gimnasio, voy a ese hotel hace años, he ido con amigas y amigos. Ella ha estado en matrimonio, fue pareja de un amigo mío y no hay nada con ella. Yo soy deportista, ella también, solo fue estrictamente deportivo", agregó a Amor y Fuego, de Willax TV.

Asimismo, el reportero del espacio de farándula confirmó que Maju Mantilla estaba dentro de la camioneta junto a su familia mientras esperaban que él termie de declarar para el programa.

¿Gustavo Salcedo le fue infiel a Maju Mantilla?

Gustavo Salcedo, esposo de la exreina de belleza y presentadora Maju Mantilla, fue captado junto con una joven identificada como Mariana de la Vega. Según imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina, la mujer aborda un vehículo que era conducido por el empresario y deportista.

El encuentro se dio en el distrito de Miraflores, el pasado 18 de julio. Luego, ambos parten rumbo a San Isidro para ingresar al Hotel Westin. El reloj marcaba las 9:25 de la mañana. Dos horas después, ambos abandonan el lugar en el mismo vehículo.

De acuerdo con el programa de espectáculos, la joven captada con el esposo de Maju Mantilla es también una deportista. Además, en redes sociales, se jacta de entrenar y compartir a lado de algunas figuras de la televisión como Angie Arizaga y Macarena Gastaldo.

Otro detalle que resaltó la nota es que Gustavo Salcedo acostumbra a dar 'likes' a las fotos de Mariana de la Vega en su perfil de Instagram.

"Él es un hombre casado con una persona pública. Claro que no es mediático, pero está casado con Maju Mantilla. Ella (Mariana) puede ser su entrenadora de box, de yoga, lo que tú quieras... pero si tu esposo va al gimnasio y primero va a recoger a una chica que le da 'likes' a sus fotos sexys... eso ya es una falta de respeto", dijo Magaly Medina en su programa.