"Espero que se arreglen": mamá de Jesús Barco se pronuncia tras separación de su hijo y Melissa Klug

Gloria Bozzeta, madre del futbolista Jesús Barco, se pronunció luego de que se diera a conocer la separación entre su hijo y Melissa Klug, a raíz de la difusión de unas imágenes que comprometieron al jugador.

"Es un tema de mi hijo con ella, ya en su momento lo arreglarán", dijo en diálogo con América Hoy.

En esa línea, comentó que no le corresponde intervenir ni revelar detalles de lo ocurrido, pero expresó su deseo de que ambos resuelvan sus diferencias cuando Jesús regrese a Lima.

"Ya la guapa con mi hijo en algún momento lo arreglarán cuando mi hijo venga, ya es tema de ellos", recalcó.

La madre de Jesús Barco asegura que su relación con Melissa Klug sigue siendo cordial

Sin embargo, la madre del deportista señaló que un sector de la prensa ha exagerado sobre lo que se observa en las imágenes donde aparece el jugador durante una reunión con unas mujeres en Huánuco. Por otro lado, más allá de la incomodidad de la 'Blanca de Chucuito', afirmó que la relación que mantiene con ella es cordial.

"Mi relación con ella siempre ha sido buena y seguirá siendo buena… hay mucho cariño…", aseguró.

Finalmente, cuando se le preguntó si había hablado con Melissa Klug, respondió que ya no haría más comentarios.

"Por favor, ya no quiero hablar, una que mi hijo me ha prohibido que hable... es un tema de ellos, con la bendición de Dios, espero que se arreglen", concluyó Bozzeta.

¿Qué dijo Melissa Klug sobre el 'ampay' a Jesús Barco?

Melissa Klug atraviesa nuevamente una crisis en su relación con Jesús Barco, luego de que se difundieran imágenes del futbolista peruano en una azotea con piscina junto a los jugadores Carlos Ascues y Alexi Gómez, además de dos mujeres que estaban en bikini.

Por si fuera poco, las imágenes del programa Magaly TV: La Firme mostraron al exjugador de Sport Boys tomando cerveza al lado de sus colegas mientras reían y compartían momentos de confianza con las mujeres presentes.

Al ser consultada sobre si decidió terminar su relación con Jesús Barco tras la difusión del material, Melissa Klug respondió: “Como dije, estamos separados atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Como te dije, supuestamente hasta lo que yo sabía no era por terceras personas”.

Por otro lado, calificó como una "falta de respeto" que el deportista participe en reuniones ajenas a su relación.

"Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres. Yo los he visto cuando he estado allá. Pero ya pues, el simple hecho de estar él presente es una falta de respeto. ¿Qué más habrán hecho? No lo sé", sostuvo Klug. Finalmente, Melissa señaló: "Ahora estoy mentalizada en recuperarme. Yo sabré qué decisión tomar".