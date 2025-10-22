Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Guns N' Roses aclara que incidente de Axl Rose en Buenos Aires no fue por el baterista

Slash y Axl Rose son los integrantes principales de la banda de rock Guns N' Roses.
Slash y Axl Rose son los integrantes principales de la banda de rock Guns N' Roses. | Fuente: Facebook: Guns N’ Roses
Renzo Alvarez

por Renzo Alvarez

·

El cantante mostró su enfado durante un concierto de Guns N' Roses en Buenos Aires, llegando a patear la batería y lanzar su micrófono contra el escenario.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Axl Rose protagonizó un incidente el pasado sábado durante una presentación de Guns N’ Roses en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, Argentina.

El vocalista de 63 años se irritó cuando interpretaba Welcome To The Jungle, canción que abrió el espectáculo. En ese instante, se quitó la casaca de cuero, pateó hacia el set de batería y lanzó su micrófono con ira, según se observa en videos grabados por los asistentes y compartidos en redes sociales.

Además, Rose se dirigió al público diciendo: "¡Voy a intentar improvisar!", reconociendo que había un inconveniente durante la presentación. Tras este momento, el show continuó, aparentemente, sin mayores problemas.

Fallo técnico causó la reacción de Axl Rose, según un comunicado de Guns N’ Roses

Algunos espectadores atribuyeron la reacción de Axl Rose al desempeño del baterista Isaac Carpenter, quien recientemente reemplazó a Frank Ferrer en la banda. Sin embargo, Guns N’ Roses desmintió esta versión mediante un comunicado en sus redes sociales, aclarando que la situación se debió a un fallo técnico en el monitor de oído del cantante.

El error provocó que Rose solo escuchara la percusión a través de su sistema de monitoreo, causando su frustración.

"Durante la canción de apertura de nuestro reciente concierto en Buenos Aires, el monitor interno de Axl solo tenía la percusión en sus oídos, en lugar de toda la mezcla. Nuestro equipo técnico solucionó el problema para la tercera canción, y tuvimos una noche fantástica. El problema no tuvo nada que ver con la forma de tocar de Isaac Carpenter, quien es un baterista excepcional", explicaron.

La banda desmiente que la reacción de Axl Rose fuera por el baterista de Guns N' Roses

La banda desmiente que la reacción de Axl Rose fuera por el baterista de Guns N' RosesFuente: Instagram: Guns N' Roses

Te recomendamos

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado
Tags
Guns N' Roses Axl Rose Argentina Buenos Aires Famosos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Internacional

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA