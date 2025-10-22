Guns N' Roses aclara que incidente de Axl Rose en Buenos Aires no fue por el baterista

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Axl Rose protagonizó un incidente el pasado sábado durante una presentación de Guns N’ Roses en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, Argentina.



El vocalista de 63 años se irritó cuando interpretaba Welcome To The Jungle, canción que abrió el espectáculo. En ese instante, se quitó la casaca de cuero, pateó hacia el set de batería y lanzó su micrófono con ira, según se observa en videos grabados por los asistentes y compartidos en redes sociales.

Además, Rose se dirigió al público diciendo: "¡Voy a intentar improvisar!", reconociendo que había un inconveniente durante la presentación. Tras este momento, el show continuó, aparentemente, sin mayores problemas.

I just found this on TikTok and i’m cracking up 😭😭 we really got the full Axl Rose experience pic.twitter.com/5CZHJjpywl — ellie (@ellie1386354) October 20, 2025

Fallo técnico causó la reacción de Axl Rose, según un comunicado de Guns N’ Roses

Algunos espectadores atribuyeron la reacción de Axl Rose al desempeño del baterista Isaac Carpenter, quien recientemente reemplazó a Frank Ferrer en la banda. Sin embargo, Guns N’ Roses desmintió esta versión mediante un comunicado en sus redes sociales, aclarando que la situación se debió a un fallo técnico en el monitor de oído del cantante.

El error provocó que Rose solo escuchara la percusión a través de su sistema de monitoreo, causando su frustración.

"Durante la canción de apertura de nuestro reciente concierto en Buenos Aires, el monitor interno de Axl solo tenía la percusión en sus oídos, en lugar de toda la mezcla. Nuestro equipo técnico solucionó el problema para la tercera canción, y tuvimos una noche fantástica. El problema no tuvo nada que ver con la forma de tocar de Isaac Carpenter, quien es un baterista excepcional", explicaron.

La banda desmiente que la reacción de Axl Rose fuera por el baterista de Guns N' Roses