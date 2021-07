Maricarmen Marín aseguró que fue su pareja Sebastián Martins quien despertó ese deseo de formar una familia y se animó a agradecer a su suegra por siempre estar pendiente de ella. | Fuente: Instagram

Maricarmen Marín reapareció en "Mujeres al mando" para contar detalles de su embarazo y reveló que tiene cuatro meses de gestación: "Estoy feliz, gracias por su amor, por su cariño, y es increíble lo que he vivido en estas semanas", comentó.

Asimismo, aseguró que fue su pareja, Sebastián Martins quien despertó ese deseo de formar una familia y se animó a agradecer a su suegra por siempre estar pendiente de ella: "Tengo una suegra maravillosa, me preguntaba todo el día cómo estoy, si tengo antojos, muy bonito", dijo.

Sin embargo, debido al problema que tenía en la columna, Maricarmen Marín tuvo miedo de que su embarazo no sea exitoso ya que había medicamentos que no podía consumir así que ese fue el motivo por el que no dio la noticia hace tiempo. "Me encomendé a Dios y a mi mamá en el cielo".

Luego de este susto, la cantante de cumbia comentó estar viviendo en "una novela repleta de amor":

"La verdad es que estoy feliz, agradecida con mi familia, con toda la gente que se ha sumado a esta felicidad que estoy segura que me hará otra persona. Ya estoy viviendo y sintiendo esta emoción, estoy emocionada, contenta, feliz de tener la familia, amigos que tengo", agregó en "Mujeres al mando".

Mensaje para su bebé

Después de anunciar su embarazo públicamente, Maricarmen Marín se dirigió a su bebé que nacerá el próximo año y espera que cuando crezca pueda verla en televisión:

"Quiero para mi bebito un camino de mucho amor, igualdad, quiero que sepa desde ya que tiene a su mamá y su apá que le esperan con todo el amor del mundo.. Así que cuando veas este video y entiendas que tu mami trabaja de esta forma, estamos esperándote. Estoy emocionada de compartirlo con ustedes y hacer de este viaje algo bonito", dijo.

"Es maravilloso todo lo que hemos vivido en estos meses, ayer domingo lo anuncié y la cantidad de mensajes de amor son muchas, gracias a todos por darse ese tiempito por compartir esta alegría", concluyó.

