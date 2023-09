Maricarmen Marín: "No tengo ningún proyecto en la televisión, estoy dedicada a mi música"

Este sábado, el programa ¿Cuál es el verdadero? contará con la participación de la cantante y actriz Maricarmen Marín. Antes de su aparición en el espacio de entretenimiento, la artista compartió su punto de vista sobre las mentiras, su amistad con Adolfo Aguilar, y sus proyectos en la televisión.

Cuando se le preguntó sobre su capacidad "para descubrir a los mentirosos", Maricarmen reveló que es una persona muy intuitiva y está atenta a los gestos y señales de nerviosismo en las personas. Sin embargo, destacó que solo investiga cuando es necesario y deja pasar las cosas que no le preocupan.

En cuanto a su relación con la mentira, la intérprete de Por qué te fuiste afirmó: "No miento, pero puedo ocultar la verdad para no hacerle daño a otros. Pero no, yo no practico ese deporte tan fino, creo que no hay necesidad de mentir y que todos esperamos que no nos pase".

Maricarmen Marín expresó su entusiasmo por participar en ¿Cuál es el verdadero?, debido a que su gran amigo, Adolfo Aguilar, es el presentador del programa. La artista elogió la pasión y el amor que Adolfo pone en su trabajo y manifestó su admiración por su faceta como conductor.

En cuanto a la competencia en el programa, donde se enfrentará a Christian Domínguez y Mayra Goñi, Maricarmen demostró confianza en sus habilidades intuitivas. "Ambos son compañeros muy divertidos, pero no les tengo miedo, soy muy intuitiva y llego a ganar", aseguró.

Dedicada a la música y a su familia

Respecto a sus planes en la televisión, Maricarmen Marín dijo que actualmente no tiene proyectos en marcha. Por ahora se encuentra enfocada en su carrera musical y disfrutando de su rol como madre, cumpliendo con el tiempo que prometió dedicar a su hija.

Mirando hacia el futuro, la exjurado de Yo Soy reveló su deseo de participar en proyectos televisivos relacionados con la música.

"Me gustaría algo que tenga que ver con la música, la música hace que mi vida tenga sentido, es algo que me da todo. Estoy contenta porque en el 2024 es mi aniversario por 25 años de carrera y ya estoy preparando eso para el siguiente año", finalizó.