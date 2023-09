Así fueron los ensayos de Milett Figueroa para su debut en el reality argentino 'Bailando 2023' [VIDEO]

Así fueron los ensayos de Milett Figueroa para el reality 'Bailando 2023' junto al locutor Martín Salwe. | Fuente: América TV Argentina

Previo al estreno de Bailando 2023, Milett Figueroa estuvo presente en los medios argentinos para hablar sobre el reality show que es conducido por Marcelo Tinelli. En la secuencia del programa El debate, mostraron los ensayos de la modelo peruana con Martín Salwe.

En las imágenes se puede ver la química entre ambos al momento de bailar y confesó que ya están preparándose para la segunda coreografía.

“Feliz de estar con este equipazo, hemos llegado un poco tarde, pero le hemos metido motores. Nos están exigiendo demasiado”, dijo Milett Figueroa. Sin embargo, tuvo que responder por la polémica que envuelve a Martín Salwe.

Como se recuerda, él es un locutor conocido en Argentina, pero fue acusado de hacerle bullying a una de sus compañeras en El Hotel de los Famosos. No obstante, la peruana le dio el beneficio de la duda.

“Él quiere demostrar quién es él, sin estrategias de reality ni nada de eso. Tal vez en su momento en El Hotel de los Famosos, que no lo vi, él me contó que había algunas estrategias que él quiso hacer, de repente le dieron las peores partes, qué se yo”, agregó Milett Figueroa en El debate. “Lo busqué (a Martín) en Google, vi una entrevista y vimos con mi mamá que podíamos confiar en él. No nos dejamos llevar por ningún tipo de prejuicio, no lo conozco, no tengo ningún juicio hacia él”, comentó.

Sobre Bailando 2023

Este concurso es uno de los más populares en el país vecino y tiene como conductor a Marcelo Tinelli. La confirmación de la participación de Milett Figueroa la dio el periodista Ángel de Brito, jurado de este show.

"Una chica peruana, influencer, que estuvo en Masterchef (El Gran Chef) de allá (Perú), es muy conocida y que se suma a Bailando. Se llama Milett y es muy bonita", contó.

Camila Homs, El Tirri, Flor Vigna, Lourdes Sánchez, Coki Ramírez, Charlotte Caniggia, Anita Martínez, El Bicho Gómez, Maxi de la Cruz, Romina Malaspina, Juli Castro, Tomás Holder, Coti Romero, Alexis ‘El Conejo’ Quiroga, Romina Uhrig, Guido Záffora, Eva Bargiela, Kennys Palacios, Fernanda Sosa, Mónica Farro, Noel Barrionuevo, Brian Sarmiento, Anabel Sánchez, Noelia Pompa, Lola Latorre, Martín Salwe, Ian Hachmann, y Arna Karls son otras figuras de Bailando 2023.

"Son 28 parejas y falta elegir todavía los que salgan del casting que se hizo de la gente que no es del medio. Pueden ser 29 o 30, vamos cómo resulta la selección del casting", contó De Brito.

Marcelo Tinelli volverá como el conductor principal del programa, mientras que Ángel de Brito, Carolina 'Pampita' Ardohain, Moria Casán y Marcelo Polino serán los jueces.