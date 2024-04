“Es un gran honor y responsabilidad”: Mario Cortijo confirma que interpretará a Deyvis Orosco en serie de TV

Mario Cortijo confirmó que interpretará a Deyvis Orosco en su serie biográfica Tu nombre y el mío, rechazando lo dicho por el presentador Kurt Villavicencio, más conocido como 'Metiche'; quien aseguró que el actor nacional no había llegado a un acuerdo económico con la directora Michelle Alexander para ser el protagonista.

"Entusiasmado a que venga el proyecto y empecemos a hacerlo. El teaser lo grabamos en noviembre del año pasado y fue maravilloso. Trabajamos con Michelle mano a mano y fue bacán. Para mí, es un gran honor y una gran responsabilidad poder contar nuestra historia desde la cultura, desde la música, desde nuestra identidad", dijo al programa Más Espectáculos.

Para preparar mejor su papel, Mario Cortijo conoció a Deyvis Orosco y destacó las cualidades el cantante de cumbia: "Es una gran persona, es un chico muy tranquilo, parece supergrande e histriónico, cuando lo conocí es muy tranquilo, me abrazó y conversamos. Ese día él tuvo un pequeño evento y lo analicé más, pero ese trabajo ya lo hice para el teaser, lo voy a volver hacer para la novela, es un reto porque es interpretar también su vida en diferentes etapas, la niñez, la adolescencia, la juventud", agregó.

Además de interpretar al 'Bomboncito', también entrará en un proceso de preparación física y vocal, ya que explorará su lado musical: "Es un proceso muy intenso de transformación de imagen. Voy a cantar los temas, es un gran reto, siempre lo quise hacer", finalizó el actor.

Mario Alberto Cortijo Castillo​ es un actor y presentador de televisión peruano.Fuente: @mario_cortijo

Magaly Medina llamó "autóctono" a Deyvis Orosco

En su programa de farándula, Magaly Medina hizo comentarios sobre Deyvis Orosco al presentar el avance oficial de la serie Tu nombre y el mío, próxima a estrenarse en América Televisión.

En su estilo característico, comparó a Orosco con Mario Cortijo: "¡Qué mal casting, verdad! ¿No es así? Probablemente él habrá solicitado que sea este chico. Ese joven es atractivo. ¿Cómo podrá interpretar a Deyvis? Seamos justos. La diferencia será muy marcada. Este joven tiene un estilo italiano. Es gracioso, además tiene un peinado ondulado, mientras que el otro tiene un aspecto más rústico", expresó.

"Pero es la realidad, y la verdad no es ofensiva. Deyvis tiene un aspecto más autóctono, un biotipo completamente diferente. Este joven tiene unos ojos hermosos, es atractivo, tiene unas formas bonitas y un cabello hermoso. No se parecen en absoluto, ni siquiera utiliza lentes de sol".

¿Qué le respondió Deyvis Orosco?

Orosco se mostró comprensivo con la conductora de TV por no saber de detalles de su vida personal y aseguró que está orgulloso de sus raíces. “Yo no tengo absolutamente nada que decir. Estoy orgulloso de ser peruano, soy un cholo power, bien orgulloso de serlo. No los puedo culpar porque no conocen, que alguien haga un comentario sobre algo que no sabe... qué se sabe de Deyvis, que cantaba o que tuvo que estar frente al accidente de su padre y que lo tuvo todo fácil”, comentó.

Asimismo, Deyvis Orosco minimizó los ataques sobre su apariencia física: “Los que estamos en el medio tenemos que entender que se habla de todo el mundo, esto es parte de lo que nos toca. Ahora que decidí volver, queda claro que si alguien habla de algo es porque sirve, si no sirves no hablan de ti”, agregó para Trome.

