Mario Cortijo: "Las personas que opinan sobre el físico responden a un clasismo y racismo interiorizado"

Después de haber hecho oídos sordos a las críticas sobre su parecido físico con Deyvis Orosco, Mario Cortijo salió en defensa del proyecto Tu nombre y el mío donde le dará vida al cantante de cumbia. Por ello, el actor decidió contestar estos malos comentarios luego de escuchar que "no se parece en nada a Deyvis".

"Me hace pensar sobre los cánones de belleza. Como sociedad todavía seguimos creyendo que se puede opinar sobre el cuerpo de la otra persona o sobre el físico. Me hace pensar que muchas veces esos cánones de belleza que tenemos, estereotipados, responden a un clasismo y a un racismo bastante interiorizado en las personas que opinan eso", comentó.

En esa misma línea, Mario Cortijo minimizó las comparaciones físicas con Deyvis Orosco: "Creo que uno como artista sabe en qué tipo de medios se mueve y a mí no me afecta. Y si ese es el objetivo, afectar a alguien de forma personal", sostuvo para Infobae. Por otro lado, también le contestó a Magaly Medina quien tuvo duros comentarios contra el artista:

"Las personas que hablan del físico, del cuerpo de los demás, no deberían hacerlo. Y deberíamos en todo caso replantearnos de dónde vienen, o cómo aprendimos lo que es bello y lo que es feo. Y es que detrás de esas opiniones también se esconde un prejuicio racial".



Mario Alberto Cortijo Castillo​ es un actor y presentador de televisión peruano.Fuente: @mario_cortijo

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Mario Cortijo?

Magaly Medina presentó en su programa de farándula el avance oficial de la serie Tu nombre y el mío, que se estrenará próximamente en América Televisión y, fiel a su estilo, comparó a Deyvis Orosco con Mario Cortijo: "De verdad, qué mal casting. ¿No? Él habrá pedido que sea este chico. Ese chico es guapo. ¿Cómo va a representar a Deyvis? No seas malo, pues. La diferencia va a ser insalvable. La diferencia es de este chico, que tiene un estilo italiano. Ay, qué gracioso, encima es todo onduladito y el otro es todo trinchudo", dijo.

"Pero es la verdad, la verdad no ofende. Claro, Deyvis es más autóctono, tiene otro biotipo totalmente diferente. Este chico tiene ojos bonitos, es guapo, tiene formas bonitas, un bonito pelo. No se parece en nada, no usa lentes de noche".

Michelle Alexander defendió a Deyvis Orosco

Después de comparar el físico entre el actor que interpretará a Deyvis Orosco y el mismo cantante; la directora de la serie, Michelle Alexander, le respondió a Magaly Medina.

"No le tengo que decir nada porque no me interesa lo que diga. En lo absoluto. No puedo responderle a alguien que no sepa nada de ficción. No tengo nada que decir. No me interesa comentarlo, no está en mi mundo. No es un referente que pueda comentar o que me mortifique (...) Sé qué críticas escuchar, y de ellas aprendo. Cualquiera puede hacerlo, pero las que tienen un sentido", comentó a Infobae.

Deyvis Orosco y su compromiso con el Grupo Néctar

En una entrevista concedida al programa Más Espectáculos, Deyvis Orosco se refirió a los rumores que circulaban sobre su posible partida del Grupo Néctar. El cantante aclaró que, a pesar de haber estado más involucrado en el lado empresarial y la vida familiar en los últimos años, no tiene planes de abandonar el legado de su padre ni la agrupación en la que comenzó su carrera.

"Lo único que puedo decir es que estén atentos porque se vienen sorpresas", expresó el artista, reafirmando que el Grupo Néctar es un pilar fundamental en su vida y de su familia.