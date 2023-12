André Silva sobre Mario Cortijo, actor que interpretará a Deyvis Orosco: "Se parecen mucho"

Tras los comentarios que recibió el actor Mario Cortijo para ponerse en la piel de Deyvis Orosco en la nueva serie del cantante de cumbia; su colega André Silva salió en su defensa, y respaldó la decisión de la producción de haberlo escogido para ser el protagonista.

Además, aseguró que fue una buena elección, ya que tienen un parecido físico: “No sé de dónde han salido las críticas, no he leído ninguna, no ha llegado esas críticas a nuestros portales. Yo creo que se parece muchísimo”, comentó.

André Silva agregó que el público está interesado en la vida de Deyvis Orosco, ya que solo conocen al cantante, pero no a la persona detrás de bambalinas. “La gente está feliz que se cuente la historia de Deyvis. Él es una gran artista que ha luchado muchísimo, también para hacerse un nombre en el mundo de la música”, sostuvo para Trome.

Asimismo, el actor descartó que Mario Cortijo será encasillado por su papel de cantante de cumbia ya que lo mismo le dicen a él ahora que está interpretando a León en Luz de esperanza.

“Eso es una mentira, se encasillan los que no están preparados. Yo he tenido la posibilidad de prepararme como actor, he estudiado muchísimo y tengo las herramientas necesarias para dejar el personaje. Lo mismo me decían cuando era Duque el villano, hice tres temporadas y ahora soy el León de la cumbia, un personaje completamente diferente”, contó.

Magaly Medina llamó “autóctono” a Deyvis Orosco

Magaly Medina presentó en su programa de farándula el avance oficial de la serie Tu nombre y el mío, que se estrenará próximamente en América Televisión y, fiel a su estilo, comparó a Deyvis Orosco con Mario Cortijo: "De verdad, ¡qué mal casting! ¿No? Él habrá pedido que sea este chico. Ese chico es guapo. ¿Cómo va a representar a Deyvis? No seas malo, pues. La diferencia va a ser insalvable. La diferencia es de este chico, que tiene un estilo italiano. Ay, qué gracioso, encima es todo onduladito y el otro es todo trinchudo", dijo.

"Pero es la verdad, la verdad no ofende. Claro, Deyvis es más autóctono, tiene otro biotipo totalmente diferente. Este chico tiene ojos bonitos, es guapo, tiene formas bonitas, un bonito pelo. No se parece en nada, no usa lentes de noche".

¿Qué respondió Deyvis Orosco a Magaly Medina?

Después de que Magaly Medina dedicara tiempo en su programa para criticar no solo la serie biográfica de Deyvis Orosco, Tu nombre y el mío, sino que comparara el físico del cantante con Mario Cortijo, el intérprete no se quedó callado.

Orosco se mostró comprensivo con la conductora de TV por no saber de detalles de su vida personal y aseguró que está orgulloso de sus raíces. “Yo no tengo absolutamente nada que decir. Estoy orgulloso de ser peruano, soy un cholo power, bien orgulloso de serlo. No los puedo culpar porque no conocen, que alguien haga un comentario sobre algo que no sabe... qué se sabe de Deyvis, que cantaba o que tuvo que estar frente al accidente de su padre y que lo tuvo todo fácil”, comentó.

Michelle Alexander defendió a Deyvis Orosco

Después de comparar el físico entre el actor que interpretará a Deyvis Orosco y el mismo cantante; la directora de la serie, Michelle Alexander, le respondió a Magaly Medina.

"No le tengo que decir nada porque no me interesa lo que diga. En lo absoluto. No puedo responderle a alguien que no sepa nada de ficción. No tengo nada que decir. No me interesa comentarlo, no está en mi mundo. No es un referente que pueda comentar o que me mortifique (...) Sé qué críticas escuchar, y de ellas aprendo. Cualquiera puede hacerlo, pero las que tienen un sentido", comentó a Infobae.