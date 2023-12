Deyvis Orosco responde a Magaly tras llamarlo 'autóctono': "Estoy orgulloso de mis raíces"

Después de que Magaly Medina dedicara tiempo en su programa para criticar no solo la serie biográfica de Deyvis Orosco, Tu nombre y el mío, sino que comparara el físico del cantante de cumbia con el actor Mario Cortijo, el intérprete no se quedó callado.

Orosco se mostró comprensivo con la conductora de tv por no saber de detalles de su vida personal y aseguró que está orgulloso de sus raíces. “Yo no tengo absolutamente nada que decir. Estoy orgulloso de ser peruano, soy un cholo power, bien orgulloso de serlo. No los puedo culpar porque no conocen, que alguien haga un comentario sobre algo que no sabe... qué se sabe de Deyvis, que cantaba o que tuvo que estar frente al accidente de su padre y que lo tuvo todo fácil”, comentó.

Asimismo, Deyvis Orosco minimizó los ataques sobre su apariencia física: “Los que estamos en el medio tenemos que entender que se habla de todo el mundo, esto es parte de lo que nos toca. Ahora que decidí volver, queda claro que si alguien habla de algo es porque sirve, si no sirves no hablan de ti”, agregó para Trome.

Por otro lado, reveló que no hablará mal de Magaly Medina ni de nadie por respeto y solo hará énfasis en su trabajo. “La gente tiene que sacar sus propias conclusiones, yo no voy a hablar mal de nadie, no me interesa”, indicó.

Mario Alberto Cortijo Castillo​ es un actor y presentador de televisión peruano. Fuente: @mario_cortijo

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Mario Cortijo?

Magaly Medina presentó en su programa de farándula el avance oficial de la serie Tu nombre y el mío, que se estrenará próximamente en América Televisión y, fiel a su estilo, comparó a Deyvis Orosco con Mario Cortijo: "De verdad, qué mal casting. ¿No? Él habrá pedido que sea este chico. Ese chico es guapo. ¿Cómo va a representar a Deyvis? No seas malo, pues. La diferencia va a ser insalvable. La diferencia es de este chico, que tiene un estilo italiano. Ay, qué gracioso, encima es todo onduladito y el otro es todo trinchudo", dijo.

"Pero es la verdad, la verdad no ofende. Claro, Deyvis es más autóctono, tiene otro biotipo totalmente diferente. Este chico tiene ojos bonitos, es guapo, tiene formas bonitas, un bonito pelo. No se parece en nada, no usa lentes de noche".

Michelle Alexander respondió las críticas de Magaly Medina

Después de comparar el físico entre el actor que interpretará a Deyvis Orosco y el mismo cantante, la directora de la serie, Michelle Alexander, le respondió a Magaly Medina.

"No le tengo que decir nada porque no me interesa lo que diga. En lo absoluto. No puedo responderle a alguien que no sepa nada de ficción. No tengo nada que decir. No me interesa comentarlo, no está en mi mundo. No es un referente que pueda comentar o que me mortifique (...) Sé qué críticas escuchar, y de ellas aprendo. Cualquiera puede hacerlo, pero las que tienen un sentido", comentó a Infobae.

Deyvis Orosco y su compromiso con el Grupo Néctar

En una entrevista concedida al programa Más Espectáculos, Deyvis Orosco se refirió a los rumores que circulaban sobre su posible partida del Grupo Néctar. El cantante aclaró que, a pesar de haber estado más involucrado en el lado empresarial y la vida familiar en los últimos años, no tiene planes de abandonar el legado de su padre ni la agrupación en la que comenzó su carrera.

"Lo único que puedo decir es que estén atentos porque se vienen sorpresas", expresó el artista, reafirmando que el Grupo Néctar es un pilar fundamental en su vida y de su familia.