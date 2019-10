Mario Hart respalda a Christian Domínguez: “Lo quiero muchísimo y siempre va a tener mi apoyo”

Mario Hart y Christian Domínguez | Fuente: Instagram

El cantante de cumbia Christian Domínguez continúa en el centro de la polémica, luego de su sonada separación de la bailarina Isabel Acevedo, en medio de rumores de una supuesta infidelidad revelada por Magaly Medina, quien hizo público un video en el que se le observa besando a la conductora y bailarina Pamela Franco.

Eso no es todo: en los últimos días, la popular ‘urraca’ mostró en su programa dos actas de matrimonio del exintegrante de “La Joven Sensación”, la primera del 2002 (cuando se casó con su todavía esposa, Tania Ríos); y la segunda del 2006 (con Melanie Martínez), matrimonio que es inválido puesto a que ya se encontraba casado.

Todo esto culminó con la salida de Domínguez del programa que conducía en el Canal 2 junto a Pamela Franco, así lo confirmó el productor de “¡Se pone bueno!” Marco Plaza a RPP Noticias. “No solamente renunció por el escándalo. No ha sido un escándalo, yo no lo veo así. Él estaba soltero y podía salir con quien quisiera, igual no estaba saliendo con ella (Pamela Franco). Más que todo el se va por todo lo que se vino después, las faltas de respetos y burlas", refirió.

En este contexto, su excompañero en “Esto es Guerra”, el piloto y cantante de reguetón Mario Hart se ha pronunciado sobre los escándalos que rodean a su amigo. En este sentido, ha asegurado que a pesar de que no está de acuerdo “con ciertos comportamientos” del cantante, siempre lo apoyará.

“Christian es mi amigo y a los amigos hay que apoyarlos siempre, en las buenas y las malas, lo que no quiere decir que esté de acuerdo con ciertos comportamientos. A Christian yo lo quiero muchísimo y siempre va a tener mi apoyo”, aseguró en declaraciones a El Popular. “Bueno, cada uno sabe por qué hace las cosas. Dios sabe por qué hace las cosas”, agregó.

EL DÚO PERFECTO

Asimismo, Mario Hart confirmó su participación en el nuevo reality de Gisela Valcárcel “Dúo perfecto”, aunque todavía no sabe quién lo acompañará. Hart reveló que recién ha empezado a ensayar, debido a que se encontraba de viaje en Chile.

“Vamos a ver con quiénes nos vamos a enfrentar, como siempre va a ser muy difícil porque hay muchos grandes artistas que seguramente van a estar siendo parte de la competencia, pero tengo una pareja que ya van a ver, no puedo decir quién es, pero nos vamos a complementar súper bien. Mi pareja es mujer y estoy contento”, comentó.