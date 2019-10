Macarena Vélez dice haberse "reinventado" y que sigue viendo la vida de manera positiva después denunciar a Adolfo Bazán Gutiérrez por tocamientos indebidos. | Fuente: Instagram

Macarena Vélez se reinventó. Viajó al norte para estar con su madre y luego a EE.UU. para visitar a su padre. Ella decidió regresar a "Esto es guerra" y seguir mirando la vida con actitud positiva después de la denuncia que realizó, por tocamientos indebidos, contra el abogado Adolfo Bazán Gutiérrez.

"No ha sido fácil, es complicado, pero no soy una persona negativa, soy positiva. Me he reinventado y digo: 'por qué voy a desperdiciar un día estando triste si tengo salud, mi familia está bien'. Así que voy para adelante, el tiempo todo lo cura y yo ocupo mi mente en otras cosas", admitió la modelo en entrevista con "Trome".

Macarena Vélez tiene un claro mensaje para las mujeres que pasen por un caso de abuso o agresión: "hay que ser fuertes y denunciar. No sientan vergüenza ni temor al qué dirán, den la cara que eso las hace más valientes".



En verano, la concursante de "Esto es guerra" espera volver a salir a discotecas (ahora es más cuidadosa cuando sale) sin que las cámaras la sigan. Ya que, en este momento, siente que "están encima de mí, juzgándome".

A Adolfo Bazán Gutiérrez le dictaron cinco meses de prisión preventiva ante la denuncia de Macarena Vélez.

Como se recuerda, la joven denunció que fue dopada por Adolfo Bazán Gutiérrez, en una discoteca en Miraflores, quien luego la tocó de manera indebida. "Hasta ahora no puedo creer que exista una persona así", señaló.



Macarena Vélez admitió que, por un tiempo, tuvo problemas para dormir y bajó de peso. Sin embargo, la modelo no se arrepiente de haber puesto la denuncia ─actualmente le dictaron cinco meses de prisión preventiva al abogado─ ya que a raíz de esto "salieron muchas personas a hablar". Una de ellas fue la universitaria Jhoselin Trauco quien lo había denunciado por violación.

En medio de la denuncia contra Adolfo Bazán Gutiérrez, Macarena Vélez y Said Palao (ambos concursantes de "Esto es guerra") terminaron su relación de casi cuatro años. "Las cosas pasan por algo. Siento que por el momento necesitamos un respiro y preguntarnos si soy yo lo que él quiere o si es él lo que yo quiero", admitió.