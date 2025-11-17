"Nos dejas un vacío enorme": Onelia Molina y Mario Irivarren sufren la pérdida de su mascota 'Nieve'

Patricio Parodi, Austin Palao, Valery Revello, Lucian Fuster, entre otros famosos, lamentaron el fallecimiento de la mascota de Onelia Molina y Mario Irivarren.

Onelia Molina y Mario Irivarren vienen pasando un difícil momento. La pareja sufrió la pérdida de su mascota 'Nieve'. Por medio de sus redes sociales, Mario comunicó el fallecimiento de su pequeña perrita blanca con fotos de ella y Onelia disfrutando juntos en diversos paisajes y momentos durante su relación.

En las imágenes se puede ver como el integrante de Esto es guerra cuida al pequeño animal abrazándolo y dándole cariño en todo momento siendo incluso un ‘cómplice’ en su romance con la modelo arequipeña.

“Tú partida nos deja un vacío enorme, aún sigo pensando que es solo un mal sueño, que voy a despertar y vas a estar acostada a mi lado para seguir durmiendo abrazados y nos vas a seguir alegrando los días con tus ocurrencias, renegando cuando te agarraba la patita, ladrando a cualquier que se nos acerque, haciéndonos puchero para que te demos comida, escondiéndote cuando te queríamos meter a la ducha”, escribió Irivarren en un conmovedor post en Instagram.

Para Mario, su mascota Nieva tenía “un vinculo especial” tanto con él como con las personas de su entorno. “Tú no eras una simple mascota, tú eres y siempre serás parte de esta familia”, acotó.

“Te voy a extrañar todos los días de mi vida hijita hermosa, gracias por haberme aceptado, por haberme querido y haberme mostrado el amor más puro y sincero que pude conocer, tú partida me deja un vacío enorme, pero te recordaré por siempre como esa perrita alegre, noble, tierna, amorosa, engreída, renegona e inteligente y te llevaré por siempre en mi mente y en mi corazón. ¡Te amo!”, concluyó.

Onelia Molina sufre la muerte de su mascota: “Mi mundo el vino abajo”

Onelia Molina también dedicó un sentido post en Instagram sobre su mascota 'Nieve'. Con diversos videos, la odontóloga mostró el amor y el cariño que tenía con el pequeño animal mostrando el lazo junto a su familia y el propio Mario Irivarren.

“Ayer mi mundo se vino abajo, los que me conocen saben lo que significa Nieve para mí, ayer un pedazo de mi ser, la bebé de mamá se fue de mi lado, paso un accidente y qué feo es reconocer que no podré verla más”, sostuvo la modelo.

Del mismo modo, Molina contó que ‘Nieve’ vivió cuatro años, dos meses y 23 días donde convivió con ella y con su pareja desde el comienzo de su relación.

“La que siempre estuvo ahí, la que me vio reír, llorar, gritar, sufrir, ver literal mis peores versiones y siempre estuvo ahí a mi lado moviéndome la cola, lamiéndome las lágrimas y sacándome sonrisas, te voy a extrañar por siempre mi pinchecha hermosa”, añadió.

Del mismo modo, diversos famosos también comentaron las sentidas publicaciones de Mario Irivarren y Onelia Molina.

“Asu que pena, hermano. Lo siento”, escribió Patricio Parodi. “Lo siento muchísimo”, expresó Valery Revello. “Te abrazo, hermano mío”, comentó Gerardo Pe’. “Entiendo tanto se dolor. Inexplicable”, señaló Luciana Fuster. “Fuimos testigos de ese amor tan puro”, exclamó Roxana Molina.