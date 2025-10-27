Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe reaccionan tras el cierre de 'Good Time'

Luego de conocerse el final de Good Time, los conductores del programa, Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe, se manifestaron a través de sus redes sociales para despedirse de su público y expresar su agradecimiento por el respaldo recibido durante los nueve meses de emisión del espacio digital.

Los tres comunicadores coincidieron en utilizar el mismo mensaje para su despedida: "Gracias manada". Sin embargo, Gerardo Pe acompañó sus palabras con una fotografía junto a sus compañeros del programa.

Laura Spoya, Mario Irivarren y Gerardo Pe se pronuncian tras fin de 'Good Time'.Fuente: Instagram

¿Por qué terminó Good Time?

El cierre de Good Time fue confirmado este lunes 27 por José Rodríguez, más conocido en el mundo digital como 'Pelao', creador del canal Todo Good. La noticia tomó por sorpresa a los seguidores, ya que ocurrió poco después de la presentación del nuevo estudio del canal.

Rodríguez explicó que la decisión forma parte de una reestructuración interna: "Es una nueva fase del canal Todo Good. Y esta nueva fase requería algunos nuevos compromisos, y partes de esos compromisos, con el proyecto de Good Time van a ser que ya no va a seguir transmitiéndose", señaló.

Por último, reconoció que existieron algunas dificultades que también influyeron en el cierre del programa.

"Créanme que no ha sido fácil llegar a este punto, créanme que ha sido muy difícil para nosotros también, yo les deseo todo lo mejor, no hemos llegado a acuerdos que teníamos que llegar en esta nueva fase", afirmó.

El creador de Todo Good agradece a conductores tras el cierre de Good Time

José Rodríguez también agradeció a los conductores por su contribución al canal, sin embargo, dijo que poner fin al programa no fue una decisión sencilla.

"Yo les doy las gracias, porque creo que Good Time ha sido una gran parte del proyecto. Les deseo todo lo mejor. Yo sé que es una noticia difícil de asimilar; han sido una parte muy importante del canal. Reitero darles las gracias y, bueno, vamos a seguir haciendo cosas", precisó.

¿Cómo nació Good Time?

El origen de Good Time se remonta a finales 2024, cuando el productor Abneer Robles concibió la idea de reunir en un mismo espacio a figuras con personalidades distintas, pero complementarias.

Así, convocó a Mario Irivarren, reconocido por su participación en realities de competencia; y a Laura Spoya, modelo, influencer y ex Miss Perú, conocida por su interés en el esoterismo y la cocina.

Inicialmente, el proyecto contemplaba la participación del periodista deportivo Giancarlo 'El flaco' Granda; sin embargo, el formato fue replanteado y se sumó Gerardo Pe, un youtuber que había ganado notoriedad.