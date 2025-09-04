Últimas Noticias
“No me interesa”: Vania Bludau reacciona al regreso de Mario Irivarren y Onelia Molina

Vania Bludau es la expareja de Mario Irivarren.
Vania Bludau es la expareja de Mario Irivarren. | Fuente: Instagram: @vaniabludau/@marioirivarren
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La expareja de Mario Irivarren se mostró incómoda por las preguntas sobre el chico reality y mencionó que no quiere que le hagan recordar su pasado.

Después de regresar de su viaje por Europa, Vania Bludau se pronunció sobre el romance entre Mario Irivarren y Onelia Molina. Fiel a su estilo, la influencer fue tajante cuando le preguntaron por ellos. 

“Llego de un viaje maravilloso y no he estado ni pendiente, ni cuando estoy en Lima, y menos cuando estoy de viaje”, dijo para Amor y Fuego. Asimismo, mostró su incomodidad cuando le hicieron preguntas sobre su expareja

“Antes me molestaba que me preguntaran por Christian (Domínguez), ya pasaron 13 años, algunas veces algunos me preguntan. Y digo: ‘¿Hasta cuándo me van a preguntar ahora por el otro?’“, dijo en referencia a Mario Irivarren.

Después, la reportera le consultó a Vania Bludau sobre la decisión de Mario de ser padre después de los 40. “No puedo opinar nada“, agregó. “¿No hablaba contigo de hijos o de bebés?“, dijo la periodista. A lo que Bludau no lo tomó bien. “¿No hay algo más interesante para conversar? ¿El tema es él? Qué pobre los temas que tienen. No sé, tampoco me interesa”, sostuvo.

Alejandra Baigorria insinúa que Onelia Molina influyó en el fin de su amistad con Mario Irivarren

Alejandra Baigorria sorprendió al pronunciarse sobre el fin de su amistad con Mario Irivarren, con quien compartió una relación cercana dentro y fuera de la televisión. La empresaria confirmó que ya no mantiene contacto con el integrante de Esto es Guerra y que fue él quien decidió cortar toda comunicación

“Me dejó de seguir de la nada, después de haberme dicho que nos desbloqueemos”, reveló. Baigorria también cuestionó la actitud de Irivarren en Esto es Guerra, donde evitó pronunciarse sobre su amistad con ella. “Me molesta, pues, que él no se refiera a la amistad. No sé, por presión de alguien… Soy la más odiada por esa relación”, expresó, insinuando una posible influencia de Onelia Molina

Finalmente, la empresaria lamentó la falta de claridad y responsabilidad emocional de su examigo. “Yo odio las victimizaciones. Acá hay que ponerse los pantalones, asumir las responsabilidades de cada uno y ya está”, sentenció. 

Mario Irivarren retomó su relación con Onelia Molina.

Mario Irivarren retomó su relación con Onelia Molina.Fuente: Instagram: @marioirivarren

Mario Irivarren y Onelia Molina retomaron su relación

La pareja confirmó que están dándose una segunda oportunidad luego de anunciar su separación hace tres meses por la polémica generada en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Fue durante una emisión de Esto es Guerra donde se dieron un romántico beso en vivo confirmando que hicieron un viaje juntos a Chile que sirvió para tomar la decisión de regresar.

“Todos saben que han sido meses bastante ajetreados y estamos tratando de retomar la relación bonita que teníamos antes, llena de paz, de serenidad”, comenzó diciendo Irivarren quien estaba al lado de Onelia. Por su parte, Onelia Molina tomó la palabra ratificando su decisión de volver con Irivarren a quien calificó como “un gran ser humano”.

“Creo las cosas no han sido fáciles. Hemos aprendido en este tiempo. Hemos mejorado en muchas cosas. ¿Por qué no darnos una oportunidad?”, señaló la odontóloga.

