Suheyn Cipriani responde a su madre y niega haber querido "comprarla" al ofrecerle "apoyo económico"

Suheyn Cipriani canceló su anunciada segunda participación en el programa El valor de la verdad, prevista para el domingo, 17 de agosto. Su aparición iba a reemplazar el episodio grabado con Samahara Lobatón, lo que generó especulaciones sobre una presunta censura por parte de Jefferson Farfán, la cual fue desmentida por el propio conductor del espacio, Beto Ortiz.

Cipriani había anunciado su regreso al sillón rojo para responder a su madre, Betsabeth Noriega, a quien acusó de no haberla protegido ante los presuntos abusos y maltratos que sufrió desde su infancia. Sin embargo, pocas horas después, Ortiz confirmó que la joven ya no participaría en el programa.

En su primera aparición en EVDLV, Suheyn relató haber sido víctima de violencia física por parte de su madre, a quien acusó de golpearla hasta dejarla semiinconsciente. Además, afirmó que fue abusada por su padrastro a los siete años y que, al contárselo a su madre, esta no solo habría ignorado la situación, sino que la llevó a su iglesia, donde le dijeron que "estaba endemoniada" y que tenía "un espíritu de seducción".

La respuesta de la madre de Suheyn Cipriani ante las acusaciones de su hija

Ante estas acusaciones, Betsabeth Noriega se pronunció en el programa Amor y Fuego, negando los hechos narrados por su hija. "Ella contó su verdad, pero no es la verdad", afirmó.

También declaró sentirse decepcionada y liberada de una culpa que, según dijo, no le correspondía. "Le he dado mi vida a ella, he dejado muchas cosas por ella, pero ya no más", expresó.

Tras participación en El valor de la verdad, Suheyn envió un mensaje privado a su madre explicando que no buscaba hacerle daño, sino contar su verdad como una manera de cerrar etapas. "Jamás lo hice con la intención de exponerte ni hacerte daño", se lee en el mensaje que Noriega mostró a las cámaras. Asimismo, le ofreció ayuda económica durante los siguientes meses.

Pese al intento de acercamiento, ella rechazó el ofrecimiento. "Pensabas que me podías comprar con dinero, pero no hija, no se hace eso", respondió, cerrando así cualquier posibilidad de reconciliación.

Suheyn Cipriani aclara que no intentó 'comprar' a su madre: "Solo quise apoyarla"

Durante una transmisión en vivo, Suheyn Cipriani explicó por qué decidió compartir su testimonio de lo que vivió con César Vega y las duras experiencias de su infancia.

"Yo lo quería grabar hace mucho tiempo, pero no lo quería grabar llorando, quería hacerlo en un momento en el que me vieran fuerte, para contar mi historia con amor, no con odio ni tristeza", comentó.

Cipriani también aclaró que nunca tuvo la intención de perjudicar a su madre con sus declaraciones. Aseguró que su ofrecimiento económico no fue con fines manipulativos, sino de apoyo ante la situación laboral de su progenitora.

"En ningún momento quise que le enviaran 'hate' a ella. Yo le ofrecí apoyo económico porque ella no trabaja, ella se dedica a su iglesia y yo no iba a dejar a mi mamá sin comer, sin pagar sus cosas. Sí, quise contar mi testimonio, pero por eso ella no se iba perjudicar, a mí no me da el alma para hacer algo así, y si por eso dicen que yo la quiero comprar, no es así, miren el contexto completo", acotó.

La modelo también aprovechó para defender su independencia económica, asegurando que trabajó desde muy joven para salir adelante. Recordó que incluso llegó a vender dulces en la calle para poder mantenerse.

"Yo trabajo, toda mi vida he trabajado, he vendido hasta Olé Olé en las calles, nunca le he pedido nada a nadie. A veces le pedía prestado a mi mamá 200 y le devolvía 500, también le he regalado. La que me mantuvo siempre fue mi abuela", afirmó.