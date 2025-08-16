"¡Y a mucha honra!": Thalía celebró los 30 años de 'María la del barrio' con imágenes inéditas de la telenovela

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Thalía celebró los 30 años del estreno de María la del barrio, una de las telenovelas más exitosas de su carrera y la televisión mexicana. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 22 millones de seguidores, la actriz y cantante compartió un emotivo mensaje acompañado de más de una decena de imágenes inéditas del recordado melodrama producido por Televisa en los años 90.

"¡30 años de nuestra querida María la del barrio! Este personaje nos enseñó tanto... a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca, nunca debemos olvidar de dónde venimos", escribió la artista.

María la del barrio, un fenómeno que trascendió fronteras

En su publicación, Thalía también hizo referencia al enorme éxito internacional de la telenovela, donde compartió roles con Fernando Colunga.

"Son 30 años de una historia que nos dio tanto, que conectó con personas de todas partes del mundo. Incluso quienes no hablaban español se enamoraron de la autenticidad de María y de sus ocurrencias. Eternamente agradecida por haber sido el canal para conectar con ustedes a través de esta historia, y que siga siendo un pretexto perfecto para unir a toda la familia. ¡Y a mucha honra!".

Los fanáticos no tardaron en reaccionar a la publicación, dejando miles de "me gusta" y mensajes de nostalgia.

"Fue parte de mi infancia y adolescencia. Crecimos viendo María la del barrio. Tal vez no seríamos tan felices hoy”, escribió un seguidor. Otro comentario señaló: "Crecimos viendo la trilogía de las Marías, pero María la del barrio, la mejor. Y cada vez que la volvemos a mirar sigue tan vigente. ¿Por qué? Porque es una obra de arte, de la ficción, cuenta una historia que llega al corazón interpretada por grandes artistas".

¿Quiénes actuaron en María la del barrio?

María la del barrio se convirtió en un fenómeno internacional, siendo traducida a más de 20 idiomas y emitida en más de 180 países. La historia de una joven humilde que lucha por salir adelante frente a las adversidades cautivó a millones de personas, convirtiéndose así en una de las producciones más exitosas de la llamada "Trilogía de las Marías", junto a María Mercedes y Marimar, también protagonizadas por Thalía.

María, la del barrio fue producida por Angelli Nesma Medina para Televisa, en 1995.​ Está basada en Los ricos también lloran, telenovela de 1979. Además de Thalía y Fernando Colunga, cuenta con las actuaciones de Itatí Cantoral, Silvia Caos, Ana Patricia Rojo y Sebastián Ligarde. También participan Ludwika Paleta, Osvaldo Benavides y los primeros actores Irán Eory, Ricardo Blume y Carmen Salinas.

La escena más icónica de María la del barrio

La telenovela también es recordada por una de sus escenas más icónicas, bautizada como "La maldita lisiada", en la que Soraya Montenegro (Itatí Cantoral) empuja a Alicia Montalbán (Yuliana Peniche) de su silla de ruedas tras descubrir que besó a Fernando de la Vega (Osvaldo Benavides), mejor conocido como 'Nandito'. Pese al tiempo, la escena es un recurrente meme viral.

Cuando se emitió la telenovela, Thalía ya era una estrella gracias a su éxito como cantante y a las dos telenovelas anteriores de la llamada 'Trilogía de las Marías': María Mercedes y Marimar. Sin embargo, la historia de María Hernández, una joven humilde y recolectora de basura que, tras la muerte de su madrina, es acogida por el millonario Fernando de la Vega, fue la trama que conquistó al público desde el debut.