"Es algo a lo que yo estoy ajena": Melissa Klug se pronuncia tras el anuncio de Samahara Lobatón en 'EVDLV'

Melissa Klug decidió romper su silencio luego de conocerse que su hija, Samahara Lobatón, participará en el programa El valor de la verdad (EVDLV), conducido por Beto Ortiz, cuya emisión está programada para el domingo, 17 de agosto. Según el adelanto difundido, la joven revelará temas vinculados con Jefferson Farfán y las relaciones que este tuvo con sus amigas Delany López e Ivana Yturbe.

"Mi hija ya es mayor de edad, es una mujer con sus bebés, está contando su vivencia, su historia, lo que ella ha vivido. Yo no puedo opinar nada, porque se trata de su vida y de su experiencia", declaró Melissa Klug para el programa Ponte en la cola.

Cabe señalar que la 'Blanca de Chucuito' mantiene un proceso judicial con Farfán por la pensión de alimentos de sus hijos. Asimismo, dijo que exfutbolista le ganó un juicio en primera instancia por presuntamente haber infringido un acuerdo de confidencialidad que le prohíbe referirse públicamente a la relación sentimental que mantuvieron en el pasado.

"Si habla cosas que han sucedido en su vida y están involucrando al papá de mis hijos, es algo a lo que yo estoy ajena; es su vivencia, su historia y lo que le pasó", añadió la empresaria chalaca.

Beto Ortiz descartó ratifica a Samahara Lobatón en EVDL

Samahara Lobatón fue ratificada como invitada en el programa El valor de la verdad este domingo 17 de agosto. La hija de Melissa Klug se sentará en el sillón rojo para hablar de los amoríos de la expareja de su madre, Jefferson Farfán, con algunas de sus amigas como Yvana Yturbe, Delany López, entre otras.

Fue Beto Ortiz quien confirmó a Samahara luego de un sorpresivo anuncio de El valor de la verdad con Suheyn Cipriani, quien iba a responder a su madre Betzabeth Noriega sobre los supuestos maltratos que la modelo habría sufrido por parte de su progenitora.

No obstante, de acuerdo con el periodista, Cipriani "se arrepintió" y decidió no complicar más las cosas con su madre, por lo que se canceló el programa con ella para este domingo.

Beto Ortiz descarta que Jefferson Farfán haya intentado censurar episodio con Samahara Lobatón

Beto Ortiz negó que Jefferson Farfán haya intentado censurar el capítulo de Samahara Lobatón en El valor de la verdad, por lo que reafirmó su posición de que el programa grabado con la influencer salga al aire este domingo.

"He visto con sorpresa, y también con humor, que hay una gran cantidad de anuncios y comentarios en las redes sociales diciendo que Jefferson Farfán habría censurado el capítulo de El valor de la verdad. Cosa que, la verdad, es imposible que suceda, con todo cariño", expresó el conductor del programa en un video.

Es así que el periodista reconfirmó a Samahara Lobatón como la invitada y exhortó al público a conocer las revelaciones que dará la hija de Melissa Klug y que involucran al exfutbolista peruano.