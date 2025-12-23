Enrique Iglesias y Anna Kournikova agrandan la familia: ya son padres por cuarta vez

Fieles a su bajo perfil, el cantante y la extenista anunciaron en redes sociales el nacimiento de su nuevo bebé, ocurrido el 17 de diciembre de 2025.

Enrique Iglesias y Anna Kournikova vuelven a celebrar una noticia que los llena de alegría. La pareja, conocida por mantener su vida privada lejos del foco mediático, anunció el nacimiento de su cuarto hijo, quien llegó al mundo el 17 de diciembre de 2025.

El cantante español y la extenista rusa compartieron en Instagram una fotografía del recién nacido acompañada del mensaje “My Sunshine” (“Mi sol”), una breve, pero emotiva dedicatoria que rápidamente conmovió a sus seguidores.

La imagen muestra al bebé disfrutando de una plácida siesta en la comodidad de su cuna. El pequeño luce un gorrito blanco con rayas rosas y azules y descansa junto a un tierno peluche de oso perezoso en tonos café, mientras está cuidadosamente envuelto en una mantita blanca a juego.

El nuevo bebé de Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Con esta nueva llegada, Enrique y Anna consolidan una familia numerosa que han construido con discreción a lo largo de los años. En diciembre de 2017 se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de los gemelos Lucy y Nicholas. Tres años después, en enero de 2020, la familia creció con la llegada de Mary, y ahora suman un nuevo integrante.

La felicidad es compartida dentro del clan Iglesias. Hace pocas semanas, Ana Boyer, hermana del cantante, anunció que espera su cuarto hijo —una niña— junto a Fernando Verdasco. En declaraciones a ¡Hola!, Boyer contó que Enrique está especialmente ilusionado con volver a ser tío, ya que los bebés crecerán con muy poca diferencia de edad.

El nacimiento también convierte a Isabel Preysler en abuela por novena vez, en una etapa que la familia vive con tranquilidad y entusiasmo. Por el momento, no se han revelado más detalles sobre el bebé, incluido su nombre, mientras la pareja disfruta de estos primeros días en la intimidad de su hogar en Miami.

La historia de amor de Enrique y Anna

La relación entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova comenzó en 2001, durante el rodaje del videoclip Escape. Desde entonces, han compartido más de 20 años juntos, construyendo una relación sólida y alejada del ruido mediático, junto a sus hijos, en Indian Creek, una exclusiva isla de Miami.

Aunque nunca anunciaron una boda de forma oficial, algunos indicios —como declaraciones de su entorno y el uso del apellido Iglesias por parte de Anna— apuntan a que la pareja habría formalizado su unión en privado.

En los meses previos al nacimiento, Anna fue vista realizando actividades cotidianas con sus hijos, mientras Enrique expresó su entusiasmo por esta nueva etapa familiar. “Siento mucha responsabilidad, pero estoy feliz y muy emocionado”, dijo el cantante en declaraciones recientes a ¡Hola!.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis