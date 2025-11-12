¿Reconciliados? Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos pese a confirmar su separación

Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos. La empresaria de 41 años se mostró al lado del futbolista peruano tras confirmar su separación. Esto, luego de que se mostrarán imágenes del programa Magaly TV donde se veía a Barco en una azotea con piscina acompañado de Carlos Ascues y Alexi Gómez y otras dos mujeres que estaban en bikini.

Ahora, Klug fue captada saliendo de una clínica local donde se habría sometido a una cirugía de costillas. En efecto, Amor y fuego grabó a la modelo entrando a su camioneta donde la esperaba Jesús Barco.

Al ser abordada por el reportero, Melissa Klug no quiso dar de declaraciones. Por su parte, Jesús Barco, quien estaba en el timón, alzó el dedo en señal de que todo está bien. "¿Cómo va la relación Jesús? ¿Ya todo bien con Melissa? ¿Estás haciendo méritos?", preguntó el reportero al deportista.

En otro momento, el programa de espectáculos grabó a Barco cargando a su pequeña hija afuera de la casa de Melissa Klug. Minutos después, el exjugador de Sport Boys fue visto con una bolsa de compras. "Mírenlos. Ya no se ocultan más. A pesar de que ella lo mandó a navegar solo en su barco", expresa el reportaje.

Días atrás, el propio Jesús Barco decidió romper su silencio al conocerse la ruptura de Melissa Klug. "No daré más implicaciones a nadie más que a ella. Estamos conversando. Hay muchas cosas que solucionar para los dos", declaró a las cámaras de Amor y fuego.

Finalmente, el e volante de Universitario resaltó la importancia que tiene para él la relación con la 'Blanca de Chucuito'. "Todo tiene que ser por el bienestar de nuestra hija. Estamos tratando de solucionar nuestros temas. No es fácil, pero ahí vamos. Ella es una gran mujer. Espectacular en todo sentido", mencionó.