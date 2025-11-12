Últimas Noticias
¿Reconciliados? Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos pese a confirmar su separación

Días atrás, Melissa Klug confesó
Días atrás, Melissa Klug confesó "crisis de pareja" con Jesús Barco y ratifica su separación. | Fuente: Instagram
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿Más unidos que nunca? Melissa Klug y Jesús Barco avivan una posible reconciliación tras ser captados en público. "Estamos tratando de solucionarlo", dijo el futbolista.

Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos. La empresaria de 41 años se mostró al lado del futbolista peruano tras confirmar su separación. Esto, luego de que se mostrarán imágenes del programa Magaly TV donde se veía a Barco en una azotea con piscina acompañado de Carlos Ascues y Alexi Gómez y otras dos mujeres que estaban en bikini.

Ahora, Klug fue captada saliendo de una clínica local donde se habría sometido a una cirugía de costillas. En efecto, Amor y fuego grabó a la modelo entrando a su camioneta donde la esperaba Jesús Barco.

Al ser abordada por el reportero, Melissa Klug no quiso dar de declaraciones. Por su parte, Jesús Barco, quien estaba en el timón, alzó el dedo en señal de que todo está bien. "¿Cómo va la relación Jesús? ¿Ya todo bien con Melissa? ¿Estás haciendo méritos?", preguntó el reportero al deportista.

En otro momento, el programa de espectáculos grabó a Barco cargando a su pequeña hija afuera de la casa de Melissa Klug. Minutos después, el exjugador de Sport Boys fue visto con una bolsa de compras. "Mírenlos. Ya no se ocultan más. A pesar de que ella lo mandó a navegar solo en su barco", expresa el reportaje.

Días atrás, el propio Jesús Barco decidió romper su silencio al conocerse la ruptura de Melissa Klug. "No daré más implicaciones a nadie más que a ella. Estamos conversando. Hay muchas cosas que solucionar para los dos", declaró a las cámaras de Amor y fuego.

Finalmente, el e volante de Universitario resaltó la importancia que tiene para él la relación con la 'Blanca de Chucuito'. "Todo tiene que ser por el bienestar de nuestra hija. Estamos tratando de solucionar nuestros temas. No es fácil, pero ahí vamos. Ella es una gran mujer. Espectacular en todo sentido", mencionó.

Melissa Klug se sometió a operación de sus costillas tras anunciar su separación de Jesús Barco.
Melissa Klug se sometió a operación de sus costillas tras anunciar su separación de Jesús Barco. | Fuente: Instagram (melissaklugoficial)

Melissa Klug confirmó su separación de Jesús Barco y reveló "crisis de pareja"

Melissa Klug terminó su relación con Jesús Barco. Esto, luego de que se mostrarán imágenes del futbolista en una azotea con piscina junto a los jugadores Carlos Ascues y Alexi Gómez y otras dos mujeres que estaban en bikini.

El programa Magaly TV: La Firme mostró al exjugador de Sport Boys tomando cerveza al lado de los dos deportistas mientras reían acompañados de las féminas demostrando una gran confianza.

De igual manera, Barco apareció hablando por teléfono en la noche el mismo día antes de continuar con la celebración en un Airbnb donde estaban los mencionados jugadores.

Ante esto, el programa se contactó con Melissa Klug quien mostró, en mensajes de WhatsApp, que ya sabía de las reuniones de su pareja. “Acá él está jugando, pero está saliendo con una de acá de Huánuco”, se lee en la imagen de un comentario capturado por Klug. “Mira lo que mandan”, escribió la empresaria.

Al ser consultada por Magaly TV de si decidió romper con Jesús Barco, respondió: “Cómo dije, estamos separados atravesando una crisis de pareja por falta de comunicación. Como te dije supuestamente hasta lo que yo sabía no era por terceras personas”.

De igual manera, la expareja de Jefferson Farfán consideró como “falta de respeto” que el deportista nacional ande en salidas ajenas a su relación.

"Yo sé que esos jugadores llevan todo el tiempo mujeres. Yo los he visto cuando he estado allá. Pero ya pues, el simple hecho de estar él presente es una falta de respeto. ¿Qué más habrán hecho? No lo sé”, sostuvo Klug. Finalmente, Melissa señaló: “Ahora estoy mentalizada en recuperarme. Yo sabré qué decisión tomar”.

Melissa Klug avivó posible separación de Jesús Barco tras comunicado

Melissa Klug avivó rumores de separación de Jesús Barco luego de compartir un sorpresivo comunicado donde anunciaba su separación del futbolista peruano. Sin embargo, la empresaria de 41 años eliminó su pronunciamiento minutos después sin dar mayor explicación.

Fue el tiktoker Ric La Torre quien anunció que la 'Blanca de Chucuito' había publicado en sus historias en Instagram un comunicado señalando que su relación con el exjugador de Universitario había terminado.

"Mi relación sentimental con Jesús Barco ha llegado a su fin. Cierro una etapa con gratitud por lo vivido y con la tranquilidad de saber que cada experiencia trae consigo crecimiento y fortaleza", escribió Klug semanas después de poner fecha a su boda con Barco.

Además, la expareja de Jefferson Farfán mencionó que su decisión es para tener un camino “con paz". "Hoy elijo mi camino con paz, respeto y amor propio. Agradezco de corazón la comprensión y el respeto hacia este proceso personal", sostuvo.

Cabe resaltar que Melissa Klug y Jesús Barco no publican fotos juntos desde hace más de dos meses. Fue el último 3 de agosto que la pareja compartió un carrusel de fotos junto a su hija Cayetana.

Tags
Jesús Barco melissa klug

