“No puedes hacer barra al rival”: Mathías Brivio criticó a peruanos por ovacionar a la Selección de Argentina

En la antesala del partido de fútbol entre Perú y Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026, Mathías Brivio expresó su decepción ante la actitud de algunos hinchas peruanos, que ovacionaron a Lionel Messi en los exteriores de un hotel de Lima. Según el conductor de Sábados en Familia, esta situación va en contra del espíritu de apoyo a los dirigidos por Juan Reynoso.

"Lo voy a decir, aunque suene impopular para muchos. No puedes ir a hacerle barra al rival de tu selección. No hay justificación. Me van a disculpar, pero NO es dable", publicó Mathías Brivio en sus redes sociales.

La figura de Latina subrayó su falta de comprensión hacia el comportamiento de algunos compatriotas, afirmando: "Veo más y más videos y sigo sin entender. Y sí, probablemente estoy viejo para entenderlo".

Opiniones divididas

Las opiniones en las redes sociales se dividieron. Algunos usuarios respaldaron el comentario de Mathías Brivio, argumentando que la actitud de algunos hinchas peruanos es ingrata. Sin embargo, otros defendieron que ovacionar a un rival de la talla de Lionel Messi es una forma de expresar admiración por el fútbol, incluso cuando se trata del equipo rival.

"El peruano en su mayoría, me perdonan, pero es muy mal agradecido. Se acomoda a lo más fácil, sé que me van a dar con palo, pero es nuestra realidad", "Totalmente correcto tu comentario... así sea el mejor jugador del mundo en estos momentos es nuestro rival", "Creo que es porque quieren que se vaya Reynoso, más que todo", fueron algunos comentarios de respaldo.

Sin embargo, otros usuarios mostraron su desacuerdo con la opinión del conductor: "¿No pueden demostrar admiración por ese rival y su selección? Que vengan ellos es un suceso", "El fútbol es fiesta y entretenimiento, no es una guerra o un conflicto", "Hay de todo... creo que la mayoría va a ver a las estrellas, eso es normal, pero no van a hinchar por Argentina".

Mathías Brivio descartó su regreso a Esto es Guerra

Mathías Brivio descartó regresar al reality show Esto es Guerra, después de ser presentado como el nuevo jale de Latina. Se estuvo especulando que él podría volver como conductor, pero negó este rumor.

“La posibilidad siempre ronda porque obviamente yo he sido conductor desde el inicio, la gente siempre especula y qué sé yo, pero ahora yo estoy con Latina, tengo contrato, estoy bastante feliz con Latina. No, este año no puedo estar en otro canal que no sea con el que he firmado contrato”, destacó.

A pesar de ello, Mathías Brivio resaltó que sí extraña estar al frente de Esto es Guerra, pero se siente cómodo en el canal de la avenida San Felipe.

"Sí, de hecho, no quiero decir no extraño porque va a sonar como algo negativo. Simplemente no es que extrañe o no extrañe, sino estoy feliz en el canal que trabajo. Lo que sí voy a decir es que siempre voy a estar agradecido de Esto es Guerra, América TV y ProTV por esos 8 años maravillosos que viví allí, pero hoy estoy enfocado en Latina y en los proyectos que se presenten en ese canal".