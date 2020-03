Rebeca Escribens prefiere Instagram y descarta usar TikTok. | Fuente: Instagram

Rebeca Escribens asegura que TikTok es una de las redes sociales que no le llama la atención. La conductora de “América Espectáculos” aseguró que no se lo descargaría porque no le causa gracia.

En una de las declaraciones que dio para “Estás en todas”, Escribens confesó que no lo tendría en su celular simplemente porque no quiere. "La verdad ni gracia me hace, porque ando tan preocupada en el contenido de mi Instagram, entreteniendo a la gente, divirtiendo a la gente con lo que me da la gana, con lo que me divierte a mí evidentemente".

Además, Rebeca Escribens reiteró que le resultaría incómodo tener otra aplicación en su celular: "Es como tener un décimo quinto WhatsApp grupal", "¿otra cuenta más?”, se cuestionó.

Le preguntaron si le gustaría más adelante descargarse TikTok, a lo que contestó: "¡No mi amor!".

El bloque de "América Espectáculos" no es el mismo desde la aparición de Rebeca Escribens. La también actriz le dotó de una dinámica fresca, en parte gracias a su estilo afilado que no escatima en comentarios sobre las notas presentadas.

“Yo no trabajo para ser famosa”, dijo tajante. “Yo trabajo para disfrutar de mi carrera, de lo que he estudiado, para poder comer, vivir, viajar, pagar la casa”, añadió. Toda una declaración de principios para una conductora que se ha hecho un espacio en las preferencias de la audiencia peruana a punto de enfilar su irreverencia hacia figuras del espectáculo.

Escribens, por supuesto, no se cree infalible. Y así lo hizo saber al subrayar que ella asume su responsabilidad si se equivoca. “Un mea culpa lo digo al aire. Cuando ha habido un exceso, se pide disculpas como tal. No te hace menos ni más reconocer algo que pasó la línea que siempre trato de mantener. Entre broma y broma se pueden decir verdades y guardar respeto”, indicó.