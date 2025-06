Ale Fuller defiende a su mamá tras altercado con Flavia Laos en vivo: "El respeto no es negociable"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alessandra Fuller salió al frente y defendió a su madre, Daniela Doberti, luego del altercado que tuvo esta última con Flavia Laos durante la emisión del programa Amor y fuego, el miércoles, donde Laos cuestionó a su “tía” por hablar de lo que pasó con Pablo Heredia y que no sea su hija quien aclare el tema.

En respuestas dadas al mencionado programa, Ale Fuller mostró su sorpresa al enterarse que su progenitora tuvo un desencuentro con su amiga Flavia. “Me han dicho que Flavia le ha hablado mal a mi mamá en el programa. ¿Eso es cierto? No he podido ver”, comentó la exactriz de Ven, baila, quinceañera.

En ese sentido, Fuller mencionó que, junto a Mayra Goñi y Flavia Laos, están “manejando las cosas de la mejor manera posible” a pesar de los “malentendidos” que se generaron por las declaraciones de Pablo Heredia en El valor de la verdad. No obstante, cuestionó que se le increpe a su madre.

“Por supuesto que me preocupa que de pronto me digan que se le está hablando mal a mi mamá a nivel nacional. Para mí, el respeto no es negociable. Y más aún con la madre de uno”, sostuvo la también modelo e influencer.

Ale Fuller aseguró que su madre Daniela Doberti también es su mánager. | Fuente: Instagram

Ale Fuller autorizó a su madre a hablar sobre polémica con Pablo Heredia

Por otra parte, Ale Fuller recalcó que su madre, Daniela Doberti, tiene su autorización para poder hablar en los medios de comunicación sobre la polémica envuelta por las revelaciones de Pablo Heredia en El valor de la verdad.

“Toda la prensa y medios tienen su número y la contactan directamente (...) Yo no tengo nada que ocultar. Así que autoricé a que responda y aclare lo que crea conveniente”, manifestó.

Del mismo modo, mencionó que tanto su madre como Flavia Laos ya aclararon las cosas y que la ‘Ojiverde’ le pidió disculpas a su mamá por la exaltación.

“Flavia me escribió hace una hora y me dijo que luego de todo lo sucedido en el programa tuvo una llamada con mi mamá en donde le pidió disculpas por su forma exaltada de hablar. Conversaron largo y aclararon las cosas”, escribió Ale.

Mayra Goñi, Ale Fuller y Flavia Laos fueron mencionadas por Pablo Heredia. | Fuente: Instagram

Flavia Laos tuvo altercado con madre de Ale Fuller

Desde Madrid, Daniela Doberti, madre de Ale Fuller, se comunicó con el programa Amor y Fuego para poder aclarar la situación de su hija luego de que Flavia Laos deslizara que Ale se metió en una supuesta relación entre Pablo Heredia y Mayra Goñi.

La conversación se daba de manera normal hasta que Flavia Laos decidió llamar al conductor Rodrigo Gonzáles para responderle a la madre de su amiga. "¿Por qué no buscan a Ale para que dé su opinión? ¿Porque tienen que salir la mamá? Eso es lo que no entiendo", exclamó Laos claramente exaltada.

Esta declaración generó la incomodidad de Doberti, quien mencionó su intención de colgar la llamada para no seguir escuchando a Flavia. “Flavia, ¿cómo estás? Yo estoy hablando autorizada por Ale”, le dijo. Sin embargo, Laos increpó a la madre por no decir que los chats mostrados eran de Heredia.

“Ale también tiene la versión real. ¿Por qué tienen que salir terceros a hablar? Mi mamá no sale a hablar del tema tampoco”, señaló la modelo y cantante provocando la respuesta inmediata de Doberti, quien afirmó no tener nada más que decir.

“La verdad que me incomoda cómo se está refiriendo Flavia de mí. No sé qué le está pasando. En todo momento dije que ellas (con Ale y Mayra Goñi) siguen con la amistad y que esa amistad debería de seguir. Ella debe aclarar la situación”, concluyó la progenitora de Fuller.

