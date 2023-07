Magaly Medina fue condenada a 1 año y 8 meses de prisión suspendida por difamar a Jefferson Farfán

Jefferson Farfán interpuso una demanda contra Magaly Medina a mediados de 2019, por presuntamente haber hecho uso de un dron para grabarlo en el interior de un departamento y afirmar que habría estado en compañía de su expareja Yahaira Plasencia.

Después de casi cuatro años, la justicia falló a favor del exfutbolista, sentenciando a la periodista a un año y ocho meses de pena privativa de libertad suspendida y al pago de S/ 100 mil soles por concepto de reparación civil.

Durante la audiencia virtual, que se realizó de manera privada, la jueza Marcela Virginia Bellido Luna, resolvió que la figura de ATV cometió delito difamación en agravio de Jefferson Farfán.

"El 38 Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó sentencia que falló contra Magaly Jesús Medina Vela como autora del delito contra el Honor - Difamación agravada en agravio de Jefferson Agustín Farfán Guadalupe", indica un tuit de la institución.

La jueza también emitió sentencia en el caso de Patrick Llamo Aquezolo, productor del programa de Magaly Medina, quien también fue demandado por los mismos cargos.

En ese sentido, se le dispuso la reserva del fallo condenatorio, bajo reglas de conductas por el periodo de un año y al pago de S/ 50 mil soles de reparación civil.

Tanto Jefferson Farfán como Magaly Medina interpusieron recursos de apelación.

Hace casi 15 años, la popular conductora de televisión afrontó uno de los momentos más difíciles de su vida: Paolo Guerrero, ex seleccionado peruano, ganó la demanda de difamación y la llevó tras las rejas un 16 de octubre de 2008.

La denominada 'Urraca' fue hallada responsable del delito de difamación en agravio del referido futbolista, siendo condenada a 5 meses de pena privativa de la libertad junto a su entonces productor, Ney Guerrero.

Como se recuerda, la conductora dijo que había "ampayado" al 'Depredador' saliendo de un conocido restaurante a altas horas de la noche, al lado de la modelo Fiorella Chirichigno, presuntamente escapándose de la concentración que tenía la 'Bicolor'.

Según Medina, las fotos, publicadas en la desaparecida revista Magaly TeVé, fueron tomadas el sábado 18 de noviembre de 2007 a las 2:00 de la madrugada, cuando supuestamente Guerrero debía estar descansando previo al partido Perú vs Brasil, en el marco de las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010.

"Todo el mundo sabe cómo es mi comportamiento. Creo que soy un tipo tranquilo y correcto. Las fotos que ha mostrado son falsas. Cómo voy a salir un sábado a las dos de la madrugada, cuando tenía el partido contra Brasil", dijo el futbolista en conferencia.

Aunque Paolo le envió cartas notariales para pedirle que se rectifique, Magaly no le tomó mucha importancia y hasta rompió uno de los documentos frente a cámaras.

"Yo no tengo por qué mentir, a mí no me interesa de quién se trate. Mis fotógrafos no tienen por qué mentir. Nunca he mentido. Mi carrera no está manchada por mentiras. Yo no miento", expresó Medina poco antes de recibir la carta notarial que la llevaría a prisión.