Samahara Lobatón aclara por qué no saludó el post del embarazo de Melissa Klug: ¿qué dijo?

Samahara Lobatón se refirió al post de Instagram donde Melissa Klug confirma estar embarazada de Jesús Barco. La joven influencer explicó por qué no comentó la publicación de su mamá donde aparece en una fotografía con el futbolista sosteniendo unas ecografías de su bebé y una prueba de embarazo.

En ese sentido, Lobatón aseguró que se trató de un malentendido ya que, según dijo ante las cámaras de América Televisión, pensó que el post entre Melissa Klug y Jesús Barco era compartido.

“Saludé a Jesús (Barco) y no a mi mamá (Melissa Klug) porque yo juré que era un post de esos que se comparten y todo el mundo (me criticaba) diciendo ‘has saludado a Jesús y no tu mamá’. Se los juro que yo pensé que era un post compartido, y por eso comenté”, señaló la hija mayor de la ‘Blanca de Chucuito’.

Melissa Klug confirma que será madre por sexta vez: "Me siento la más afortunada y bendecida", dijo. | Fuente: Instagram (melissaklugoficial)

Asimismo, Samahara Lobatón negó que haya algún distanciamiento con Melissa Klug. De igual manera, aseguró estar feliz con la espera de su quinto hermano.

“Por su puesto (que estoy contenta), mi hija está diciendo que no quiere uno, sino tres bebés para que vayan a la casa para que los haga dormir, mi hija está emocionada. Todos estamos felices, estamos con los brazos abiertos”, sostuvo.

Melissa Klug y Jesús Barco confirmaron la espera de su primer hijo

Tanto Melissa Klug como Jesús Barco usaron sus redes sociales para dar a conocer que esperan a su primer hijo desde que iniciaron su relación. “Mi milagro de amor ya crece dentro de mí”, escribió en un primer momento la empresaria.

Seguidamente, agregó en su mensaje: “Ya estás en mi corazón y unos meses en mis brazos. Qué lindo cuando pasa algo que tanto le pediste a Dios (…) un deseo hecho realdad. Te esperamos con ansias y ahora el amor se multiplica mi amor Jesús Barco”.

Melissa Klug y Jesús Barco confirmaron que esperan a su primer hijo en redes sociales. | Fuente: Instagram (melissaklugoficial)

Por otro lado, Jesús Barco no quiso quedarse atrás con la noticia y publicó la misma fotografía con Melissa Klug expresando su alegría de ser papá por primera vez.

“Seré papá. Nunca imaginé sentir una emoción tan grande de solo saber que dentro de pocos meses te veré por primera vez, lo único que pido a Dios es que nazca sano y salvo. Te amo mucho mi amor Melissa Klug”, expresó el actual futbolista de Sport Boys.

Este será el sexto hijo de Melissa Klug, pues ya tiene cinco de sus anteriores relaciones: Gianella Marquina, Samahara Lobatón, Melissa Lobatón, Adriano Farfán y Jeremy Farfán.