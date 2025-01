"Mi corazón explota de felicidad": Melissa Klug celebra la colegiatura de su hija Gianella Marquina como abogada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, obtuvo su colegiatura como abogada. Como era de esperarse, su madre fue una de las personas más orgullosas por este paso importante en su vida profesional, dedicándole un emotivo mensaje en sus redes sociales que acompañó con un video de la ceremonia.

"Mi abogada colegiada, Gianella Marquina. Mi corazón explota de felicidad, te amo. Muy orgullosa de ti, mi vida", escribió la popular 'Blanca de Chucuito'.

En las imágenes se aprecia a Gianella, de 24 años, recibiendo su medalla, diploma y carné de colegiada. La ceremonia, que se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de Lima, también contó con la presencia de su padre, el empresario Raúl Marquina; su abuela y su hermana Samahara Lobatón, quien celebró el logro en sus redes sociales: "Estamos orgullosas de ti, doctora Gima".

A las felicitaciones se sumó el futbolista Jesús Barco, pareja de Melissa Klug. quien también le dedicó unas palabras en Instagram: "Muchas felicidades, Giane. Que sea lo mejor hoy y siempre en tu vida y en tu carrera".

Gianella Marquina obtuvo su colegiatura en una ceremonia que se realizó en el Colegio de Abogados de Lima. | Fuente: Instagram: Melissa Klug

¿Qué dijo Gianella Marquina sobre su colegiatura como abogada?

Gianella Marquina estudió Derecho en la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) y culminó su etapa universitaria al recibir su título profesional a nombre de la nación en noviembre de 2024.

"Hoy me colegié como abogada, más orgullosa y feliz no puedo estar. Que este lindo momento sea de inspiración para ustedes, para que no olviden que nunca es tarde para cumplir sus sueños", comentó.

Melissa Klug confirma que se casará con Jesús Barco este 2025

Melissa Klug confirmó que se casará con Jesús Barco este 2025. La figura mediática de la televisión peruana aseguró que viene planificando su boda civil con el futbolista de 27 años, quien confesó, días atrás, que le pidió la mano a su pareja con el fin de formalizar su relación.

En ese sentido, la empresaria, de 40 años, señaló que está en medio de los preparativos de su matrimonio, pero descartó que sea el próximo 3 de febrero, día de su cumpleaños.

"Sí, nos casamos este año, pero la fecha no es la que están especulando. Estamos planificando (...) No (será en febrero), será más adelante y ando en los preparativos porque será una boda que reunirá a nuestras familias para celebrar un momento especial de nuestras vidas", declaró.

Por otra parte, Melissa Klug ratificó que ya no piensa tener más hijos asegurando que está conforme con su familia. “No, ya no más. Me quedo con mis seis hijos, mis nietas. En este momento estoy viviendo uno de los momentos más bonitos de mi vida”, manifestó la modelo en entrevista con Trome.