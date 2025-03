Melissa Klug y la incómoda pregunta sobre su hija Samahara Lobatón que esquivó en 'El valor de la verdad'

La empresaria respondió sin filtro las preguntas de Beto Ortiz sobre Christian Cueva, Pamela López y Jesús Barco, pero hubo un tema que no llegó a tocar.

La última emisión de El valor de la verdad tuvo como invitada a Melissa Klug, quien se sometió a las intensas preguntas de Beto Ortiz en el temido sillón rojo. A lo largo del programa, la empresaria respondió a 20 preguntas, muchas de ellas centradas en su amistad con Christian Cueva y su pareja actual, Jesús Barco. Sin embargo, hubo una pregunta que Melissa logró esquivar.

El programa comenzó con una pregunta suave: "¿Te sientes orgullosa de tu familia?", a lo que Melissa respondió sin dudar: "Sí". Sin embargo, la tensión subió rápidamente cuando llegaron preguntas como: "¿Te coqueteaba Christian Cueva?" y "¿Estuviste en un Airbnb con Cueva?". A ambas, Klug respondió afirmativamente, y el polígrafo confirmó que era la verdad.

A medida que las revelaciones se sucedían, los temas tocaban el terreno de los romances pasados de Klug, principalmente con figuras del fútbol, y su relación con Pamela López, a quien conoció cuando era pareja de Cueva. Sin embargo, no faltaron preguntas más personales, como: "¿Te arrepientes de haberte involucrado con los padres de tus hijos?", a la que Melissa respondió: "No".

¿Qué pregunta esquivó Melissa Klug?

A pesar de su valentía al enfrentarse a preguntas complicadas, Melissa esquivó una pregunta crucial. Al llegar a la novena, Ortiz le consultó: "¿Estás de acuerdo con la relación de tu hija Samahara con Bryan Torres?". En ese momento, sus amigos Juan Carlos López, ‘Canchita’ Centeno y Silvana Velarde, quienes la acompañaban en el set, intervinieron para evitar que respondiera.

Ante la interrupción, Beto Ortiz planteó una nueva pregunta: "¿Te contó Cueva que Pamela López le fue infiel con varios futbolistas?". A esto, Melissa respondió afirmativamente: "Él me contaba muchísimas cosas del club donde él jugaba. No me consta, es lo que me contó".

Y para rematar, Melissa añadió: "Todos esos futbolistas ya han recuperado su hogar, están bien, están con sus familias. Mencionarlos no viene al caso… Hay que hacer El valor de la verdad en Trujillo. Van a salir muchísimas damnificadas".

Las confesiones más reveladoras

Melissa Klug también confirmó que Cueva le había hablado sobre un supuesto affair de Pamela López con el futbolista Tenchy Ugaz, cuando él estaba casado con Sara Manrique, que le había pedido una cartera costosa de regalo a Cueva y, más adelante, que se había peleado con Jesús Barco por las revelaciones de López sobre un presunto romance con Cueva.

Cuando le preguntaron si había estado en un Airbnb con Cueva, Melissa explicó que sí, pero que se trató de una reunión con amigos. Luego, ante la duda de si le había pedido una cartera al futbolista por su cumpleaños, confirmó que sí, aunque enfatizó que suele hacer lo mismo con sus amigos.

Otra revelación fue que sí llegó a ser confidente de Cueva, pero cuando llegó la pregunta más directa de la noche, “¿Tuviste relaciones sexuales con Christian Cueva?”, la empresaria respondió con un rotundo “No”. Todas sus respuestas fueron verificadas como verdaderas por el polígrafo.

Klug aprovechó el momento para reafirmar su postura: "Yo no soy la amante de nadie. No fui la amante de él". Y lanzó una última reflexión dirigida a Pamela López: "Si ella dice tener pruebas, ¿por qué no las muestra? Su fijación es conmigo, no con él".

