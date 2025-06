Melissa Paredes sorprende al hablar de Rodrigo Cuba tras su separación: “Nos teníamos cólera, ahora nos reímos”

La actriz y conductora reflexionó sobre cómo ha cambiado su vínculo con el futbolista, tras años de tensión y polémicas por la custodia de su hija.

Después de varios años marcados por la controversia y los titulares, Melissa Paredes habló abiertamente sobre su relación con su expareja, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, con quien tiene una hija en común. Aunque en el pasado ambos vivieron momentos de tensión, ahora han logrado mantener una relación cordial por el bienestar de la pequeña Mía.

“Hoy por hoy conversamos. Ahora nos reímos y decimos: ‘Todo lo que tuvimos que pasar’”, confesó Melissa en una entrevista reciente con el diario Trome. Según relató, las discusiones del pasado ya quedaron atrás: “Éramos dos jóvenes con cólera y cada quien con sus razones. Al final nos dimos cuenta de que era por las puras”.

Incluso recordó con humor algunas conversaciones con el padre de su hija. “A veces le digo a Rodrigo: ‘Te pasas por haber dicho eso’, y me responde que no lo dijo”.

¿Cómo es la relación entre Anthony Aranda y Rodrigo Cuba?

Melissa también contó cómo su actual esposo, el bailarín Anthony Aranda, ha asumido con madurez la relación cercana entre ella y Rodrigo Cuba. “Él sabe que Rodrigo es el papá de Mía y siempre va a estar cerca de nosotros”, explicó.

Además, resaltó que tanto su esposo como su expareja entienden que deben llevarse bien por el bien de la menor. “Rodrigo me dice sorprendido: ‘¡Cómo la ama!’. Mía se engríe con los dos. Y yo siempre digo: si ellos no están bien, Mía se va a sentir mal”.

Melissa Paredes y su camino tras la polémica

La actriz también aprovechó para reflexionar sobre los juicios que ha enfrentado por su vida personal. “Puedo fregarla como muchas personas, pero no pueden decir que por eso no valgo”, expresó. En ese sentido, cuestionó los prejuicios machistas que ha enfrentado: “Un hombre puede hacer todo, pero una mujer no”.

Melissa recordó además la difícil etapa que vivió al luchar por la tenencia de su hija. “Luché y mucho. La persona que incentivó a que me la quiten, cómo habrá sufrido al ver que los jueces no se dejaron influenciar”, sostuvo. Y dejó claro que en ese proceso no recibió apoyo de su expareja: “No, me salvé sola”.

