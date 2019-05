Rodrigo Cuba aseguró no sentir celos por la participación de su esposa Melissa Paredes en "Pantaleón y las visitadores: el musical". | Fuente: Instagram de Rodrigo Cuba

Tras su protagónico en "Ojitos hechiceros", Melissa Paredes se sigue consolidando como actriz. En esta ocasión, da su salto a las tablas como parte del elenco de “Pantaleón y las visitadoras: El musical”, donde interpreta a la visitadora Pechuga.

Su esposo, el futbolista Rodrigo Cuba, indicó que se siente muy orgulloso por el crecimiento artístico de la también modelo. Asimismo, negó sentir celos por los papeles o atuendos que la joven luzca dado que se trata de su trabajo y él la apoya.

“Me siento orgulloso de ella, sé lo mucho que ha luchado para estar donde está, así que estoy contento. ¿Si soy celoso? No. Es su trabajo y sabe que lo respeto. Es una mujer profesional, soy su fan número uno, cuenta con mi apoyo incondicional y en casa no nos perdemos nada de lo que hace”, comentó el esposo de Melissa Paredes en una entrevista al diario "Trome".

El futbolista de Alianza Lima, más conocido como el “Gato”, también se pronunció sobre el accidente de su esposa durante los ensayos de “Pantaleón y las visitadoras: El musical”.

“Gracias a Dios no fue nada grave y se ha podido recuperar para estar en el estreno. Estábamos preocupados, como pasaría con cualquier familiar o esposa. Felizmente fue algo leve y no pasó a mayores”, comentó Rodrigo Cuba.

Tras enterarse del accidente, el futbolista de Alianza Lima fue al encuentro de Melissa Paredes y luego compartió una fotografía junto a ella en su Instagram Stories."Cuidando a mi bebecita accidentada”, escribió.

"Pantaleón y las visitadoras: El musical", inspirado en la obra de Mario Vargas Llosa, se estrenó en el Teatro Peruano - Japonés. El elenco está compuesto por los actores Milett Figueroa, Emanuel Soriano, Stephanie Orúe, Melissa Paredes y Cielo Torres, entre otros. La obra va hasta el 30 de junio. Las entradas ya están a la venta en Teleticket.